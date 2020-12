Schlachthof-Skandale: Guten Appetit!

Nach jedem Schlachthof-Skandal das gleiche Ritual. Einige Tage hält die Aufregung an, PolitikerInnen und Behörden stehen in der Kritik, Maßnahmen werden ergriffen, versprochen oder angedroht. Und das Kaufverhalten ändert sich wieder nicht.

Alle sind mitverantwortlich in der Kette von Stall und Feld bis auf Tisch und Teller, wirklich alle. Und jenen, die sich ernsthaft mit den widerwärtigen Zuständen befassen, kann schon mal die Lust auf den Braten gründlich vergehen. Nicht nur an Festtagen. Bei Jonas Weber jedenfalls gibt es zu Weihnachten Fleisch in der Form von Reh, geschossen von Verwandten. "Ich hab' schon früher nicht unüberlegt in die Theke gegriffen", sagt der Sozialdemokrat aus Rastatt, "aber inzwischen kaufen wir überhaupt nur noch lokal." Der 2018 in den Landtag nachgerückte Abgeordnete hat sich reingefuchst in ein Thema, das nicht unbedingt zum roten Markenkern gehört. Es laufe aber so viel falsch, "dass es einen nicht mehr loslässt".

Seit den jüngsten Skandalen in Gärtringen und Biberach und dem Bildmaterial, das die privaten AufdeckerInnen von "Soko Tierschutz" über misshandelte Schweine und mangels funktionierender Bolzenschüsse qualvoll verreckende Rinder publik gemacht haben, ist der zuständige Landtagsausschuss am Zug. Im Mittelpunkt seiner vielstündigen Sitzungen stehen nicht zuletzt die Chancen, die in der Vergangenheit vertan wurden.