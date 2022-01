AKW Neckarwestheim: Schneckentempo beim Abschaltbegehren

AtomkraftgegnerInnen vor dem Umweltministerium in Stuttgart.

Widerrechtlich Schneckentempo macht das grün geführte Umweltministerium aus Sicht der Atomkraftkritiker in einem anderen Fall. So beantragte die AG AtomErbe Neckarwestheim mit Verweis auf das Umweltinformationsgesetz (UIG) Einsicht in die jüngsten Revisionsunterlagen des Neckarwestheimer Atommeilers. Dem Begehren komme die Behörde nur zögerlich und unvollständig nach, sagt der pensionierte Ingenieur Hans Heydemann: "Beim ersten Einsichtnahmetermin Ende September wurde nur ein dünner Aktenordner mit 18 Dokumenten präsentiert." Zudem war der dürre Akteninhalt teilweise geschwärzt.

Ministerium vereitelt das Aufdecken von Problemen?

Erst nach Protest übermittelte das Umweltministerium einen Monat später zusätzliche Unterlagen. Doch auch diese waren aus Heydemanns Sicht unvollständig. Die Aufforderung der AG AtomErbe, alle Unterlagen ungeschwärzt zugänglich zu machen, lehnte das Umweltministerium zuletzt ab. Die Zusammenstellung sei "nicht verhältnismäßig und praktikabel". Daneben enthielten die geschwärzten Passagen schützenswerte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Kraftwerksbetreibers, heißt es im Ablehnungsschreiben.

Dies wiederum rief den Anwalt der AG AtomErbe auf den Plan. "Die Antragsteller können sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Ihre Behörde durch Verschleppung des Antrags die Aufdeckung für sie unangenehmer Fakten vereiteln will, um das Eilverfahren zur Stilllegung der Anlage vor dem Verwaltungsgerichtshof zu sabotieren", schrieb Dieter Reicherter, ehemaliger Richter am Landgericht Stuttgart, an den Ministerialrat von Umweltministerin Walker.

"Die vorgelegten Akten waren nur in sehr geringem Umfang geschwärzt. Die Schwärzungen betrafen ausschließlich personenbezogene Daten und sind aufgrund der zu beachtenden Vorgaben des Datenschutzes erfolgt. Inhaltliche Schwärzungen gab es nicht", sagt der Sprecher des Umweltministeriums auf Kontext-Anfrage. Unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben werde man den gewünschten Unterlagensatz zeitnah bereitstellen. Hierzu seien noch Vorarbeiten erforderlich, etwa die Anhörung der EnBW. "Wir haben die Sachlage sowie das weitere Vorgehen den Antragstellern schriftlich mitgeteilt", so der Sprecher. Daneben betont er, dass die sicherheitstechnische Bewertung der Rohrschäden durch das Umweltministerium in einem ausführlichen Bericht im Internet dargestellt ist.

Derweil wurde bekannt, dass Neckarwestheim II zwei Terawattstunden Strom (zwei Milliarden Kilowattstunden) mehr als ursprünglich erlaubt erzeugen darf. Eine Option für die Übertragung dieser Strommenge war dem Betreiber EnBW im März 2021 von der unionsgeführten Bundesregierung zugesichert worden, um den Streit über Schadenersatz im Rahmen des Atomausstiegs beizulegen. Der Betreiber hat diese Option nun gezogen: "Damit trifft die EnBW Vorsorge dafür, dass für GKN II auf jeden Fall genügend Strommenge zur Verfügung steht, um bei Bedarf bis zum gesetzlich festgelegten Abschaltdatum am 31. Dezember 2022 Strom produzieren zu können." Ohne die Option hätte der Atommeiler bereits Ende Oktober abgeschaltet werden müssen. Der EnBW wären rund 150 Millionen Euro Umsatz entgangen.



Auf Kontext-Anfrage teilt der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim mit, voraussichtlich noch im ersten Quartal 2022 ohne mündliche Verhandlung über den Eilantrag der Atomkraftgegner entscheiden zu wollen. Wann das Hauptsacheverfahren verhandelt wird, ließ der VGH offen.