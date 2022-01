Filmkritik "Don't Look Up": Weltuntergang? Erst mal abwarten!

Professor Mindy, der in den Medien eher versehentlich zum sexy Wissenschaftler (Hallo, Professor Drosten!) hochgehypt und von Brie ins Bett gelockt wurde, fällt in ihrer Talkshow nun doch aus der Light-Entertainment-Rolle und schreit: "Wir hätten diesen Kometen aus der Bahn bringen müssen, als wir die Chance dazu hatten, aber wir haben es nicht getan! Und jetzt feuern sie tatsächlich Wissenschaftler wie mich, wenn sie offen sprechen." Seiner Assistentin Kate wurde vorher bei einer FBI-Verhaftung ein Sack über den Kopf gezogen. Das sei auf seinen besonderen Wunsch passiert, brüstet sich der Präsidentensohn, das mache sonst nur der CIA. Diese Komödie zielt manchmal in die Richtung von Stanley Kubricks ausgefeilter Doomsday-Story "Dr. Seltsam", trifft dagegen häufig den robusten Humor eines Mel Brooks, und wird grundiert von TV-Satire-Shows wie "Saturday Night Live".

In dieser auch visuell mit Anspielungen und Zitaten gespickten Geschichte, in welcher das Weltende von Karriere- und Geschäftsinteressen überlagert und unter einem Wust aus TV- und Social-Media-Klatsch und -Tratsch vergraben wird, wechseln also die Tonlagen. Und auch die ProtagonistInnen bieten – von der Karikatur bis zu Beinahe-Charakteren – eine große Bandbreite. Was "Don't Look Up" von anderen Katastrophen-Filmen unterscheidet, in denen ForscherInnen warnen dürfen und danach von Action-Helden an den Rand gedrängt werden: Er erzählt bis zum Ende vornehmlich aus der Perspektive der WissenschaftlerInnen Mindy und Dibiasky, die dem titelgebenden Motto der Regierung einen Schaut-doch-in-den-Himmel-Aufschrei entgegensetzen. Vergeblich. "Wir hatten alles", wird Professor Mindy melancholisch feststellen, als es in jedem Sinne ernst wird und nur noch darum geht, in Würde zu sterben.

Inzwischen haben sich Klima-ForscherInnen auf der ganzen Welt mit ihren KollegInnen in "Don't Look Up" identifiziert und – siehe oben – hinter diesen Film gestellt. Und sie kritisieren nun ihrerseits in harschen Worten die FilmjournalistInnen. Diese "höhnischen Mainstream-Kritiker" seien sich offensichtlich nicht dessen bewusst, schreibt etwa David Vetter in "Forbes", dass sie den KometenleugnerInnen des Films ähnelten. Sie würden diese gelungene Zusammenfassung der unzähligen durch die Klimakrise offengelegten Idiotien nicht (an)erkennen, "von der Wissenschaftsleugnung bis zum Greenwashing; von politischer Feigheit bis zur Hoffnung auf schnelle technologische Reparaturen". Diese kulturellen Gatekeeper, so Vetter, betätigten sich also "in genau jener Art von Realitäts-Analphabetismus, die im Film so schonungslos verspottet wird."



Adam McKays "Don't Look Up" ist bei Netflix und hierzulande auch noch in einigen Kinos zu sehen – ob und wo in Ihrer Nähe, sehen Sie hier. Anmerkung: Der Streaming-Dienst zeigt den Film inzwischen in rund hundert Ländern.