Atomkraft in der EU-Taxonomie: Renaissance der Untoten

Zum finanziellen und terminlichen Desaster entwickelte sich auch Block 3 des finnischen AKW Olkiluoto. Mit dem Bau des Druckwasserreaktors der dritten Generation war im Sommer 2005 begonnen worden. Einst sollte er 2009 in Betrieb gehen, nun soll er bis Ende Januar ans nationale Stromnetz angeschlossen sein. Aus den veranschlagten 3,2 Milliarden Euro Baukosten wurden neun Milliarden. Bisher produzierte Finnland ungefähr ein Drittel seines Stroms aus Atomkraft. Olkiluoto 3 soll 14 Prozent des finnischen Strombedarfs decken.

Damit löst sich das Märchen vom billigen Atomstrom in Luft auf. Im AKW Flamanville, dessen Baukosten sich mehr als verdreifacht haben, rechnet der Betreiber EDF inzwischen mit Gestehungskosten, also die Kosten der Energieumwandlung in elektrischen Strom, von über zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh). Für das britische Hinkley Point C sicherte die Regierung eine Einspeisevergütung über 35 Jahre von 10,8 Cent/kWh plus Inflationsausgleich zu. In beiden Ländern trägt also der Staat das finanzielle Risiko. Besser haben es die Finnen gemacht, die einen Festpreis für Olkiluoto 3 vereinbarten. Derzeit laufen zwar noch Verhandlungen, die Mehrkosten dürften wohl zu Lasten des Areva-Siemens-Baukonsortiums gehen.

Hochradioaktiver Müll für eine Million Jahre

Damit sind neue AKWs gegenüber Erneuerbaren nicht wettbewerbsfähig. Nach einer aktuellen Studie von Fraunhofer ISE erzielen in Deutschland Photovoltaik-Anlagen je nach Anlagentyp und Sonnen-Einstrahlung Gestehungskosten zwischen 3,12 und 11,01 Cent/kWh. Die Kosten von Windenergie an Land reichen von 3,94 bis 8,29 Cent/kWh, was sie zur zweitgünstigsten Erzeugungstechnologie macht. Offshore-Windenergie ist mit 7,23 bis 12,13 Cent/kWh teurer, was an höheren Installations-, Betriebs- und Finanzierungskosten liegt.

Anders sieht es im Vergleich mit fossilen Kraftwerken aus. Neue Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk produzieren zwischen 7,79 und 13,06 Cent/kWh Strom. Gasturbinenwerke für den kurzfristigen flexiblen Einsatz landen bei 11,46 und 28,96 Cent/kWh. Allerdings sind in den Atomstrom-Preisen die Kosten für Zwischen- und Endlagerung von Atommüll nicht berücksichtigt – weil niemand weiß, wie hoch sie letztlich sind. Bislang ist ungeklärt, was mit den im Laufe von knapp sieben Jahrzehnten ziviler Atomenergie-Nutzung angehäuften rund 350.000 Tonnen hochradioaktiven Mülls weltweit geschehen soll. Kein Land hat eine Lösung, wie sich das strahlende Erbe für rund eine Million Jahre sicher lagern lässt. In Deutschland haben sich die AKW-Betreiber mit 24,1 Milliarden Euro aus der Verantwortung frei gekauft. Reicht diese Summe nicht, springt der Bund ein.

Werden es Mini-Reaktoren retten? Nein, auch nicht!

All dies spricht gegen Atomkraft. Wohl deshalb setzt die Atomlobby auf ein neues Pferd: kleine modulare Reaktoren. "Small Modular Reactors" (SMR) mit Leistungen von bis zu 300 MW pro Modul sollen die flexible und erschwingliche Stromerzeugung ermöglichen. Die SMR-Konzepte gehen auf die 1950er-Jahre zurück, insbesondere den Versuch, Atomkraft als Antrieb für Militär-U-Boote nutzbar zu machen. "Weltweit gibt es etwa 50 SMR-Designs und -Konzepte", verkündet die IAEO. Die meisten sind noch in Entwicklungsstadien, vier SMR sind in Argentinien, China und Russland in Bau.

Bringen sie die Renaissance? Im Auftrag des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hat das Freiburger Ökoinstitut die kleinen Reaktoren begutachtet. Die Ergebnisse der Studie sind ernüchternd: Anstelle von heute 415 Reaktoren müssten viele tausend bis zehntausend SMR-Anlagen gebaut werden. Laut Ökoinstitut müssten allein rund dreitausend Mini-Reaktoren produziert werden, damit sich der Einstieg in die SMR-Produktion überhaupt lohnt. Gegenüber großen AKW könnten SMR sicherheitstechnisch zwar vorteilhaft sein, weil sie ein geringeres radioaktives Inventar pro Reaktor aufweisen. Die notwendige hohe Anzahl an Reaktoren erhöht das Risiko wiederum um ein Vielfaches. Auch wirtschaftlich gewinnen sie nicht. Durch die geringe elektrische Leistung sind bei SMR die Baukosten relativ betrachtet höher als bei großen AKW.

Eine strahlende Renaissance von AKW erscheint also unwahrscheinlich. Auch wenn die Untoten medial immer wieder auferstehen. Österreich und Luxemburg haben bereits angekündigt, gegen die EU-Taxonomie zu klagen, die Atomenergie als nachhaltig einstuft. In Deutschland werden die verbliebenen AKW Neckarwestheim 2, Isar 2 und Emsland spätestens Ende 2022 abgeschaltet.



Mit dem Aufruf "Kein Geld für Atom und Erdgas!" appellieren Campact, Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace, BUND und Nabu, die Ärztevereinigung IPPNW und weitere Organisationen an die Bundesregierung, gegen den Taxonomie-Vorschlag der EU-Kommission zu stimmen und falls nötig ebenfalls vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen. Den Appell kann man hier unterzeichnen.