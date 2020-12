"funk" und die Atomkraft: Quietschbunt statt strahlend

Dabei lässt die Kurzgesagt-Redaktion auf YouTube selbst keinen Zweifel, wie sie Atomkraft sieht: als Heilsbringer, ja bitte. "Das Thema ist kontrovers diskutiert, aber wir finden, dass wenn man alle Fakten in Betracht zieht, die Atomenergie mit all ihren Problemen derzeit ein kleineres Übel ist als massive Luftverschmutzung und ein ungebremster Klimawandel durch fossile Brennstoffe", schreibt sie. Nach mehreren Monaten Arbeit und Recherche sei man zu diesem Schluss gekommen, und verweist auf eine umfangreiche Quellensammlung.

So fand man eine "ganze Menge Literatur", welche Rolle Kernenergie beim Klimawandel spielt. "Energieszenarien mit oder ohne sie sind von Experten recht ausführlich untersucht worden", heißt es. Demnach gebe es "eine ganze Reihe von Befürwortern, einige sind alle mit der Kernenergie einverstanden, andere sind vorsichtiger in Bezug auf die Risiken und Sicherheitsfragen". Die Quellensammlung führe einige Beispiele positiver Meinungen zur Kernenergie an.

Tatsächlich stehen auf dieser Seite Dutzende Links zu renommierten Instituten, die den globalen Energie- und Elektrizitätsmarkt sowie die Folgen für das Weltklima untersuchen. Jedoch nur drei der Quellen beleuchten konkret Nuklearenergie im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Zwei der betreffenden Studien wurden am Department of Nuclear Science and Engineering des MIT (Massachusetts Institute of Technology, USA) angefertigt. Beide kommen zu erwartbar positiven Ergebnissen. Als dritte Quelle zitiert die Redaktion die amerikanische Union of Concerned Scientists: "Kohlenstoffarme Elektrizität, die von den bestehenden Kernkraftwerken geliefert wird, wird für den Kampf gegen den Klimawandel immer wertvoller." Die Vereinigung schreibt allerdings auch, dass Kernkraftwerke ein Sicherheitsrisiko für atomare Unfälle sind: "Die USA haben viel in die nukleare Sicherheit nach Fukushima investiert, aber es bleibt unklar, wie wirksam diese Investitionen waren." Zugleich betonen die Wissenschaftler, dass viele Atomkraftwerke in den USA inzwischen unwirtschaftlich sind, weil Wind- und Solaranlagen heute günstiger Strom produzieren.

Einfach mal beim DIW nachlesen

Hiesige Publikationen finden sich in der Quellensammlung nicht. Kurz mal gegoogelt, und schon erscheint "Zu teuer und gefährlich: Atomkraft ist keine Option für eine klimafreundliche Energieversorgung" vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin ganz oben in der Trefferliste. "Atomenergie ist überflüssig. Wir können wie beschlossen die letzten Atomkraftwerke abschalten und in den nächsten 18 Jahren schrittweise aus der Kohle aussteigen. Deutschland hat genug erneuerbare Energie", sagt Studien-Mitautorin Claudia Kemfert zum "funk"-Video. Atomenergie sei zudem mehr als doppelt so teuer wie erneuerbare Energien. Die Kosten der Müll-Endlagerung und des AKW-Rückbaus gigantisch. "Die Kosten einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien liegen deutlich unter denen von konventionellen Energien", betont die Professorin, die die DIW-Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt leitet.