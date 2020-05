Türme weg, Probleme bleiben

Auch der Geschäftsführer der EnBW Kernkraft, Jörg Michels, tritt nicht in Schwarz vor die Kamera. In Blau schaut er voll Optimismus in die Zukunft, also in die Energiewende hinein, für welche die Sprengung ein "Meilenstein" ist. Dort, wo die Türme seit den 1970er-Jahren das Landschaftsbild um Philippsburg herum geprägt haben, kommt jetzt nämlich ein Konverter hin. Das ist ein Umspannwerk, in dem der von Norden fließende Gleichstrom in Wechselstrom verwandelt und weiter in den Süden verteilt wird. Nur saubere Energie natürlich, frisch importiert vom Windpark in der Nordsee. Auch dazu gibt es Bildmaterial, das Michels zum Anschauen empfiehlt – "so oft man will".

Franz Untersteller, der grüne Umweltminister, ist ebenfalls begeistert. Er habe sein ganzes Berufsleben für den Atomausstieg gekämpft, lässt er wissen, und jetzt falle ein "bildgewaltiges Symbol". Noch besser: Dort, wo es sterbe, entstehe Neues, mache die Atomkraft "buchstäblich Platz für die erneuerbaren Energien". Er meint den Konverter. Der braucht 100.000 Quadratmeter Platz, soll 2024 den Betrieb aufnehmen und Baden-Württemberg mit grünem Strom versorgen.