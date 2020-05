VfB, KSC, olé olé!

Ebenfalls in der zweiten Liga, dort sogar im tiefsten Keller der Tabelle, dümpelt der einst große baden-württemberger Rivale des einst großen VfB Stuttgart herum: der Karlsruher Sportclub, KSC. Dort ist die Lage noch um einiges schlimmer als in Stuttgart, aus Gründen. Nicht zuletzt, weil man in dem CDU-Abgeordneten Ingo Wellenreuther einen Politiker zum Präsidenten gemacht hat, dessen Ego so groß war wie die Tore im Wildpark. Gut, jetzt ist er weg, aber es bleibt die Erkenntnis, dass das mit der Politik und den Sportvereinen im Profifußball längst nur noch beim FC Bayern München halbwegs funktioniert und sonst nirgends. Das Problem mit profilneurotischen Politikern als Vereinsfunktionären ist halt: Allzu häufig können die Leute nix, und Du wirst sie fast nicht mehr los. Wenn doch, dann nur unter Inkaufnahme eines noch größeren Chaos'. Siehe Karlsruhe.

Dort kriegt der KSC jetzt, kurz vor dem erneuten Abstieg in die Drittklassigkeit, ein politisch gewolltes, sauteures, nagelneues Stadion. Dafür wird er aber von allen anderen Vereinen der Stadt gehasst und muss sich auf Gedeih und Verderb in die Abhängigkeit eines halben Dutzends regionaler Mittelständler begeben, von denen höchstwahrscheinlich kein einziger altruistische Motive hat. Warum sollten die auch? Erschwerend kommt hinzu, dass dem Karlsruher an sich – im genauen Gegensatz zum Stuttgarter Größenwahn, ein galoppierender Minderwertigkeitskomplex innewohnt. Einleuchtende Erklärung hierfür: Der Karlsruher fühlt sich latent zurückgesetzt hinter dem Stuttgarter, hinter der Landeshauptstadt, die aus seiner Sicht von allem immer mehr abbekommt als er. Trotz Bundesverfassungsgericht und ZKM, trotz der Illusion, längst das Silicon Valley Deutschlands zu sein, trotz angeblicher geheimer Ansiedlungen von Facebook und Google. Also hat nicht nur jeder einzelne Fan des KSC ein unheimliches Geltungsbedürfnis, sondern auch jeder regionale Investor. Wie bei jedem anderen Club in jedem anderen Bundesland auch. Nur in Karlsruhe noch etwas mehr, zur Sicherheit.

Und so haben ganz wenige gute, zurückhaltende und konstruktive Vereinsfunktionäre alle Hände voll damit zu tun, den sie umgebenden Haufen profilneurotischer Choleriker in der Spur zu halten und den traditionsreichen Karlsruher Sportclub vor dem Sturz in ewige Bedeutungslosigkeit zu bewahren. Der SV Waldhof aus Mannheim und der Pfälzer Nachbar aus Kaiserslautern dienen als Warnung davor, was nur allzu schnell passieren kann, wenn man alle bekannten und unbekannten Fehler immer wieder macht. Beim KSC dachten sie wohl, das reiche noch nicht an Fehlern, da sollten wir zur Sicherheit noch einen draufsetzen. Und dann haben sie Oliver Kreuzer die sportliche Entwicklung anvertraut, einem der ganz wenigen Männer, die in der Branche noch schlechter gelitten sind als Robin Dutt, der einst als Sportchef in Stuttgart den Verein in Schutt und Asche legen durfte.

Größenwahn hier, Minderwertigkeitskomplexe da, jahrelange, jahrzehntelange Fehlerketten hüben wie drüben – unter rein professionellen Erwägungen sollten der VfB und der KSC vielleicht fusionieren, Gegensätze ziehen sich an, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ansonsten ist damit zu rechnen, dass auch weiterhin seriöser Fußball im Ländle aus Freiburg und aus Hoffenheim kommt, nicht aber aus der Landeshauptstadt und dem badischen Silicon Valley.



Christian Prechtl ist Autor, Kommunikationsberater und Begründer der Aktionsreihe "Ballwall", die sich zuletzt insbesondere Geflüchteten und dem Thema Integration widmete. In seinem Blog "By the way" hat er viele Jahre über Sport und Gesellschaft geschrieben. Seine Tätigkeit als Kolumnist führt er unter dem Titel "Brot und Spiele" in Kontext fort.