Heilender Virus

Ursprünglich wurden die "1:1 Concerts" im letzten Jahr für das Kammermusikfestival "Sommerkonzerte Volkenroda" von der künstlerischen Leiterin Stephanie Winker und ihrem Team entwickelt. Inspiriert ist das Konzertformat von Marina Abramovics Performance "The Artist Is Present", bei der die Künstlerin im Jahr 2010 im New Yorker Museum of Modern Art den Besuchern neunzig Tage lang in die Augen schaute. "Dieser Blickkontakt vor dem Konzert öffnet die beiden Menschen füreinander. Aus diesem Moment heraus entscheidet der Musiker, welches Stück er spielt. Normalerweise bleibt die Energie des Publikums diffus. Durch die intime Nähe entsteht eine ganz besondere Atmosphäre."

Für Stephanie Winker, Professorin für Querflöte an der Musikhochschule Frankfurt, passt das Format perfekt zur gegenwärtigen Situation, in der das Musikleben durch die coronabedingten Verbote zum Erliegen gekommen ist. So ein Konzert kann überall stattfinden – bei den "Sommerkonzerten Volkenroda" wurde sogar in einem Ziegenstall und einem Weinkeller gespielt. Durch ihre Freundin Elena Graf kam das Konzept ins Staatsorchester Stuttgart. Auch das SWR Symphonieorchester zeigte sich davon begeistert.

Musiziert wird im Flughafen und im Ziegenstall

Rund 200 Konzerte haben Mitglieder beider Orchester inzwischen an zehn verschiedenen Orten in Freiburg und Stuttgart gespielt. Selbst der Stuttgarter Flughafen ist Gastgeber und macht sein leeres Terminal 1 zum Konzertsaal. "Es war nicht einfach, in der leeren Halle die notwendige Intimität herzustellen", sagt Elena Graf, Konzertmeisterin beim Staatsorchester. "Aber die Akustik war erstaunlich gut." Die Reaktionen der Zuhörer seien ganz unterschiedlich. "Manche haben geweint, andere gehen lachend und beschwingt davon." Sie selbst kommt durch den langen Blickkontakt zur Ruhe und versucht, das jeweilige Solostück von Johann Sebastian Bach speziell für diese Person zu spielen: "Das ausgleichen, was fehlt – und das Positive bestärken, was da ist."