Chaos ist die Normalität

Es sind diese Bilder, die einen auch nach Drehschluss begleiten. Schnell wird deutlich: Eine andere Lebensrealität bringt andere Berichte mit sich. Häufiger als in heimischen Gefilden bekommt man weinende, vor Schmerz zerrissene Menschen vor die Kamera. Schicksale, bei denen man mitfühlen muss. Die Mutter, deren Tochter erdrosselt auf dem Uni-Gelände gefunden wurde, der Protagonist aus dem letzten Beitrag, der jetzt ermordet wurde, die vergewaltigte Frau, die es niemandem erzählen kann. Und stets verbunden mit jener Straflosigkeit, die die ganze Gewalt noch unerträglicher macht. Für lokale Medien ist all das Leid vor allem eines: tägliches Geschäft. Die "nota roja" (rote Nachricht) dominiert die Titelseiten. Unzensiert werden blutüberströmte Leichen, zerfetzte Körper und Details der Tathergänge gezeigt – einen Schockeffekt gibt es dabei schon lange nicht mehr.

"Ich kenn' da jemanden"

Der Korrespondent hat sich vor allem mit einem zu wappnen: mit eiserner Geduld. Die Telefonnummer der Regierungsbehörde funktioniert nicht, eineinhalb Stunden vergehen, um herauszufinden, ob ein Bus von Stadt A nach Stadt B fährt. Wenn jemand verspricht, sich ganz sicher morgen zu melden, wird es nicht passieren. Da müssen dann schon drei Anrufe, eine Mailboxnachricht und mehrere WhatsApp-Mitteilungen zur Erinnerung her. WhatsApp ist in Mexiko das Kommunikationsmittel schlechthin. Egal ob Ranchbesitzer, Journalistenkollegen oder UN-Militärs – jeder und jede wird mit dem Messenger angefunkt. Hat man sie einmal gekeilt, ist es leichter. Im Vergleich zu den Deutschen sind Mexikaner nicht kamerascheu. Mit dem Smartphone tackern sie alles fest: Tanten, Omas, Enkelkinder, Museumsbilder, Schießereien.

Das geht dann beispielsweise so: In der Nacht auf den zweiten November kehren die Seelen der verstorbenen Erwachsenen zurück. Ab nach Mixquic, einem kleinen Dorf am äußersten Rand von Mexiko-Stadt, wo früher nichts als ein See war. Für das Totenfest verwandelt sich Mixquic in eine Partymeile mit genügend Essensständen, um eine Großstadt zu versorgen. Optimal für einen Beitrag: eine Familie bei der Ausübung ihrer Bräuche begleiten. Noch am selben Tag vor Ort jemanden organisieren – ohne jegliche Kontakte? Kein Problem. Die gesprächige Nebensitzerin Rosa im Colectivo-Bus entpuppt sich als Ortsansässige: "Ich kenn' da jemanden." Sie führt gleich durch das kleine Dörfchen, klopft an ein paar Türen, macht einen Anruf und schwupps, verteilt man Begrüẞungsküsschen an eine mexikanische Großfamilie und filmt in deren Haus.

Die Falken halten Ausschau