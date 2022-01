Neue U-Bahn in Karlsruhe: Ein badisches S 21

"Die große Aufgabe steht noch bevor", sagt Tunnel-Befürworter Thomann mit Blick auf die durch digitalisierten Handel und Pandemie herausgeforderte Karlsruher Innenstadt. "Die Stadt muss kreative Konzepte entwickeln, dass mit der Fußgängerzone auch die Menschen zurückkommen." Besonders der Einzelhandel hat in den letzten Jahren gelitten. Leerstand und rückläufige Frequenzen machen das sichtbar. Durch die jahrelangen Baustellen für die Kombilösung sahen sich viele Karlsruher Einzelhändler zusätzlich getroffen. 13 Millionen Euro Entschädigung zahlte die Stadt dafür vor allem an Gewerbetreibende in der City. Der Freiraum durch die schienenfreie Kaiserstraße komme gerade zur richtigen Zeit, meint auch OB Mentrup. Er solle helfen, wieder Kultur in der Innenstadt anzusiedeln, zudem will der Oberbürgermeister das Wohnen in der City stärker ermöglichen. Harry Block dagegen bezweifelt, dass die Kommune noch über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, um die nötige Umgestaltung sinnvoll anzugehen. Als eine der ersten Maßnahmen soll ein neues Pflaster die Schienen ersetzen. Bis zu 30 Millionen Euro lässt sich die Stadt den Natursteinbelag kosten. Kritiker sehen darin eine "Vergoldung der Kaiserstraße" und fordern eine Konzentration auf mehr Bäume und Sitzmöglichkeiten in der Stadt.

"Bei voller Belastung der U-Bahn werden sich die Probleme zeigen, den Vollbetrieb haben wir im Augenblick noch nicht", sieht der Ex-Gemeinderat Block aber den echten Härtetest durch die pandemiebedingt niedrige Auslastung noch ausstehend. Dabei gab es schon im Vorfeld einige Pannen. Wie in Stuttgart, nur in kleinerem Maßstab. Der Karlsruher Untergrund, der eigentlich ein unproblematisches Kies-Sand-Gemisch sein sollte, war doch anderer Art. Unter einem Kaufhaus wurde eine Stützmauer entdeckt, von der zuvor keiner gewusst hatte; die musste abgesichert werden. Dann hatte sich die Tunnelbohrmaschine festgefressen. Im Juni 2020 fluteten etwa 200.000 Liter Wasser den Tunnel, liefen in Technikräume und Kabelkanäle, schuld war ein Schaden an einer Bauwasserleitung. Kurz nach Inbetriebnahme gab es auch schon das erste Problem: Stromausfall und damit 20 Minuten Stillstand im neuen Tunnel. Ein paar Tage später löste erhöhte Temperatur an der Oberleitung Brandalarm aus. Die Feuerwehr kam, eine Haltestelle musste evakuiert werden. Nach den Auslösern wird in beiden Fällen noch gesucht.

Ganz fertig ist die Kombilösung in Karlsruhe noch nicht. Wegen Materialmangel wird die Fertigstellung des Autotunnels in der Kriegsstraße noch bis mindestens März dauern. Für Mentrup steht derweil schon fest: "Die Menschen freuen sich über ihre neue City." Block und Jacobs haben die neue Untergrundbahn dagegen noch nicht genutzt. "Kein Bedarf", sagen sie. Doch auch sie glauben, dass sich die KarlsruherInnen mit der unterirdischen Bahn arrangieren. "So isch's gworre", heißt es in Karlsruhe. Und eines dürfte einige über die Verzögerungen und Kostenerhöhungen hinwegtrösten: Der unterirdische Verkehr rollt in der ehemaligen badischen Hauptstadt deutlich früher als in Stuttgart an.