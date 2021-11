Mobilmachen gegen den B27-Ausbau: Verkehrswende rückwärts

Denn die Bauern auf den Fildern haben mal wieder die Schnauze voll. Flughafen, Messe, Neubaustrecke nach Ulm, ständig neue Gewerbegebiete – der wertvolle Filderlössboden, Stichwort Filderkraut, wird immer weiter versiegelt. Dem sechsspurigen Ausbau von 9,5 Kilometern der Bundesstraße nach Tübingen würden mindestens 20 Hektar vorwiegend landwirtschaftlich genutzter Boden zum Opfer fallen. "Wir brauchen den Boden aber für gesunde Nahrungsmittel", sagt Ronja Zimmer von Fridays for Future bei der Auftaktkundgebung. "Asphalt kann man nicht essen."

Die B27 in Besitz zu nehmen, wenn auch nur eine Spur und für kurze Zeit, ist eine symbolische Handlung, die vorwegnimmt, was das Bündnis fordert: eine Verkehrswende. Normalerweise ist dort nichts anderes zu sehen und zu hören als der ununterbrochene Strom des Autoverkehrs: Mehr als 90.000 Fahrzeuge sind es pro Tag, gerade zu Stoßzeiten stehen die Autos hier oft im Stau. Deshalb steht im "Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030" als vordringlicher Bedarf der Ausbau auf sechs Spuren.

Ein Plan aus der Vergangenheit

Der Autoverkehr steckt in den Genen der Bundesverkehrswegepläne. Schon im ersten Bundesverkehrswegeplan 1973 waren 147 Millionen D-Mark für den Bau von Bundesfernstraßen vorgesehen, mehr als dreimal so viel wie für die Schiene. Seither sind fünf weitere Bundesverkehrswegepläne verabschiedet worden, der letzte vor fünf Jahren unter Alexander Dobrindt, CSU. Der Plan ist erstmals nach dem Zieljahr benannt, in dem die Vorhaben realisiert sein sollen: 2030.

Das passt so ganz und gar nicht zu den Klimazielen. Schließlich soll der CO2-Ausstoß bis dahin gegenüber 1990 um 65 Prozent sinken. Zwanzig Prozent der Treibhausgas-Emissionen gehen in Deutschland aufs Konto des Verkehrs, ganz überwiegend auf das des Autoverkehrs. In Baden-Württemberg sind es sogar über 30 Prozent. Und in den vergangenen 20 Jahren sind die Verkehrsemissionen zudem um zehn Prozent gestiegen. Der BVWP 2030, verabschiedet ein Jahr nach dem Pariser Klimaabkommen, nennt zwar unter seinen Zielen auch Gesichtspunkte wie Umwelt und Klima. Doch das Automobil steht noch immer an erster Stelle.

Konkret liest sich das so: "Für die Senkung der CO2-Emissionen stehen z. B. effizientere nicht-infrastrukturelle Maßnahmen wie eine verbesserte Kraftstoffeffizienz bereit. Jedoch geht es in diesem Zusammenhang auch um eine Stärkung der umweltverträglichen Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße und eine Verlagerung der Verkehre, ohne die Bedeutung der Straße für das Gesamtsystem infrage zu stellen." 34,1 Milliarden Euro sind für Neu- und Ausbau von Straßen vorgesehen, 26,7 Milliarden für die Schiene.