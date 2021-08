Erdgas: Argusaugen im All

Im Oktober 2017 schoss die Europäische Weltraumorganisation (ESA) Sentinel 5P ins All. An Bord hat der Satellit, der Teil des Copernicus-Programms zur Überwachung der Erdatmosphäre ist, das Tropospheric Monitoring Instrument. Es erfasst anhand der Wellenlänge des Lichts die Konzentrationen verschiedener atmosphärischer Gase. Da Tropomi vom Ultraviolett bis zum kurzwelligen Infrarot misst, kann es ein breites Spektrum von Luftschadstoffen und Klimagasen verfolgen: Stickstoffdioxid, Ozon, Formaldehyd, Schwefeldioxid, Methan und Kohlenmonoxid. Neben einer noch nie dagewesenen Genauigkeit erlaubt die Aufnahmebreite ("Schwad") des Satelliten von 2.600 Kilometern zudem, den ganzen Planeten alle 24 Stunden zu kartieren.

Die Messwerte von Sentinel 5P und weiterer Satelliten sind online abrufbar. Ein riesiger Datenschatz, aus dem die Analysten des französischen Start Ups Kayrros schöpfen. "Wir waren völlig überrascht, als wir die Satellitenbilder vor vier Jahren das erste Mal angeschaut haben", schildert CEO Antoine Halff. Statt einiger weniger Lecks entdeckten er und seine Mitarbeiter Dutzende Quellen, aus denen das Treibhausgas kräftig sprudelte. "Mittlerweile haben wir Tausende von großen Methanquellen auf der ganzen Welt dokumentiert", so Halff. Rund die Hälfte der Quellen entspringe im Öl- und Gassektor, der Rest lasse sich in Kohlebergwerken, Landwirtschaft oder auch auf großen Mülldeponien verorten.

Mit einer räumlichen Auflösung der Bilder von 20 mal 20 Metern sind selbst kleinste Gaslecks aus dem Orbit sichtbar. Auf diese Weise spürten die Datenanalysten bei Kayrros zuletzt zahlreiche Methanemissionen entlang von Gaspipelines auf. Etwa entlang der Jamal-Europa-Pipeline – einer 4.196 Kilometer langen Pipeline, die durch Russland, Weißrussland, Polen und Deutschland verläuft. Das Analysetool der Wissenschaftler registrierte in den vergangenen beiden Jahren 13 Quellen, aus denen bis zu 164 Tonnen Methan pro Stunde strömten. Weitere 33 Emissionen mit Raten von bis zu 291 Tonnen pro Stunde wurden im gleichen Zeitraum an der kürzeren Brotherhood-Pipeline festgestellt, die von Sibirien durch die Ukraine in die Slowakei führt.

Viel mehr Lecks als gedacht

Daneben entdeckte Kayrros auch größere Methanfreisetzungen bei der Schieferölförderung in den USA oder auch in Kasachstan. Neueste Satellitendaten deuten an, dass die Zahl der großen Methan-Lecks im Jahr 2020 rückläufig war. Als Grund dafür vermuten Experten Produktionsrückgänge infolge der Covid-19-Pandemie. Bemerkenswert ist, dass Kayrros in 2020 dennoch in Russland rund 40 Prozent mehr Methanemissionen im Vergleich zum Vorjahr entdeckte, obwohl die russischen Gasexporte nach Europa pandemiebedingt um geschätzt 14 Prozent einbrachen. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. So könnten Personalengpässe zu Sicherheitslücken geführt haben.

"Aktuelle Forschungsergebnisse legen nahe, dass Methan-Leckagen wesentlich höher sind als bisher angenommen", folgert Sascha Müller-Kraenner. Satellitenmessungen aus den USA zeigten Leckageraten zwischen 2,3 und neun Prozent, so der Bundesgeschäftsführer der DUH. Diese müssten in der Treibhausgas-Bilanz mitberechnet werden, um die Klimawirkung von Erdgas realistisch wiederzugeben, fordert er. Experten rechnen damit, dass der Brennstoff seinen Klimavorteil gegenüber Kohle verliert, sobald zwischen 2,4 und 3,2 Prozent der gesamten Produktion in die Atmosphäre entweichen.

Würden Lecks in der Vorkette, also Gasaustritte während Förderung, Produktion und Transport, berücksichtigt, ändert sich die Klimabilanz der jährlichen deutschen Erdgasimporte dramatisch, rechnet die DUH vor. Zuletzt bezog Deutschland etwa 87 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus dem Ausland, deren Verbrennung etwa 153 Millionen Tonnen CO2 freisetzt. Bei einer angenommenen Leckagerate von 2,3 Prozent erhöhen sich die Methan-Emissionen, umgerechnet in CO2, um rund 117 Millionen Tonnen auf eine Gesamtsumme von etwa 270 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Geht man von vier Prozent Leckagerate aus, steigen die Emissionen um rund 209 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente auf insgesamt 362 Millionen Tonnen. Das ist mehr als das Doppelte der Emissionen, die ohne Lecks gemessen wurden.