Ex-Konsul Klaus Mangold: Immer nur sachorientiert gelacht

Mangolds Sprecher bestreitet, dass Eastsib nur über einen Briefkasten verfügt. Stattdessen mailt er Beiträge von zyprischen Medien, in denen die russischen Dissidenten Alexander Bondarenko and Vladimir Stolyarenko als "ultimate beneficial owner" der Holding genannt sind. Gegen die Geschäftsleute, die in London leben sollen, gibt es ein Auslieferungsgesuch Russlands wegen Betrugs, dem Interpol jedoch nicht nachkommt. "Aus den Artikeln geht auch hervor, dass beide eher Opfer der russischen Politik sind und anscheinend die Justiz und der FSB mit ihnen ähnlich verfährt, wie im Fall Michail Chodorkowski", deutet Mangolds Sprecher an, dass Putins Machtapparat versucht, die Holding unter staatliche Kontrolle zu stellen. "Zu ihrem angeblich kriminellen Verhalten gehörte die Forderung nach einer Reform der russischen Strafverfolgungsbehörden und die Verfolgung der Korruption in der Moskauer Stadtverwaltung", schreibt "In Cyprus" Anfang Februar. Stutzig macht, dass der britische Lord Ponson im März seine Funktion bei der Eastsib Holding aufgab. Mangold übt sein Amt weiter aus.

Das Geschäft geht einfach nicht aus

Im vergangenen Juni, als Russlands Truppen bereits an der ukrainischen Grenze standen, nahm Mangold einen weiteren sensiblen Job an. Der Deutsche wurde Aufsichtsrat bei ACRA. Die Moskauer Rating-Agentur wurde 2015 nach dem sanktionsbedingten Rückzug westlicher Agenturen gegründet und gilt als vom Kreml "bevorzugt". Hinter ihr stehen 28 Unternehmen vor allem aus dem staatlich kontrollierten Finanzsektor, etwa die sanktionierte VTB Bank. CEO Yekaterina Trofimova war früher bei der Gazprom-Bank, an die westliche Länder russische Gasrechnungen überweisen. Im Juni 2018 übernahm ACRA die slowakische European Rating Agency (ЕRА) und erhielt damit Zugang zum EU-Finanzmarkt. Zum 1. April 2021 verzichtete ACRA Europe von sich aus auf die EU-Registrierung. "Die ACRA ist nach wie vor für ausländische Investoren eine wichtige Institution zur Bewertung wirtschaftlicher und finanzieller Bonität, vor allem russischer Unternehmen. Das gilt insbesondere auch in der aktuellen Situation. Insoweit spielt ACRA gerade jetzt für die Geschäftstätigkeit westlicher Unternehmen eine gewichtige Rolle", antwortet sein Sprecher auf die Frage, warum Mangold sein Aufsichtsratsmandat weiter in Kriegszeiten ausübt, in denen sich westliche Unternehmen gerade scharenweise aus Russland zurückziehen.

Aber auch Mangold hat sich diversifiziert. Geschäftlich ist er auch in Usbekistan und Kasachstan aktiv, beides Länder mit reichlich fossilen Rohstoffvorkommen. Ende Oktober 2021 sprach er in der usbekischen Hauptstadt Taschkent mit Regierungsvertretern über mögliche westliche Investitionen, unter anderem ging es um die Privatisierung von Uzbekneftegaz. Der staatliche Energiekonzern musste bereits 2020 Teile seiner Ölfelder an ein Unternehmen abgeben, das dem usbekischen Oligarchen Bakhtiyer Fazylov zugeschrieben wird. Zudem ist Uzbekneftegaz Kreditnehmer bei russischen Staatsbanken. Daneben sollen weitere staatseigene Unternehmen wie die Fluglinie Uzbekistan Airways zeitnah ganz oder teilweise privatisiert werden. Das Geschäft dürfte Klaus Mangold nicht ausgehen. Ukraine-Krieg hin oder her.