Filz im Schwarzwald: Bollenhut und Windkraft-Bashing

"Die Pläne der derzeitigen Landesregierung in Stuttgart sehen die Errichtung von mehr als 1.000 industriellen Windkraftwerken vor. Dazu wird der Staatswald freigegeben. Dies bedeutet für den Tourismus in unserem weltberühmten Schwarzwald eine einschneidende Änderung des Landschaftsbildes", nennt das Schreiben die Stoßrichtung der Veranstaltung. Man freue sich, mit dem "namhaften Industriellen Dr. Martin Herrenknecht einen Mitstreiter für unsere gemeinsame Sache gefunden" zu haben. Dieser fühle sich "aus uneigennützigen Motiven als bodenständiger Schwarzwälder seit Jahren dem Erhalt unserer einzigartigen Heimat verpflichtet", wird betont.

Dies stimmt so nicht ganz. Denn Ökostrom, der nicht in ausreichender Menge vor Ort in Baden-Württemberg erzeugt wird, muss von Windparks in Norddeutschland "importiert" werden. In den Süden gelangt der Windstrom über Erdkabel, deren Trassenbau Milliarden verschlingt. Im Frühjahr 2017 präsentierte die Herrenknecht AG die weltweit erste Vortriebsmaschine, die Kabelschutzrohre für diese unterirdischen Überlandstromleitungen grabenlos verlegt. Am Bau des milliardenteuren Stromnetzes könnte die Herrenknecht AG kräftig mitverdienen (Kontext berichtete).

Dennoch betont der LANA-Verein, mit der geschlossenen Veranstaltung einen "wichtigen Wissensbaustein in der Planung und Vorgehensweise zur Windkraft in unserem Land" geben zu können. Hoteliers und Gastronomen, die ebenfalls der Meinung seien, dass "Windkraft nicht die geeignete Energieform für den Schwarzwald ist", könnten den Verein darin unterstützen, "andere Formen der regenerativen Energiegewinnung zu forcieren und Windkraft an touristischen Hotspots zu vermeiden", heißt es.

Unter den Gegnern finden sich alte Bekannte

Unterzeichnet ist das Schreiben von den LANA-Funktionären Peter Stoll und Werner Wojtaschek. Für Windparkbetreiber und Klimaschützer sind beide keine Unbekannten. Stoll, der stets ein "Prof. Dr. Dr." vor seinem Namen führt, ist Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Plastische und Ästhetische Operationen sowie Fachzahnarzt für Oralchirurgie mit Praxis in Freiburg. Er engagierte sich bereits im LANA-Vorläufer, der "Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwalds". Diese gründeten Windkraftgegnern im Februar 2002 in Oberried bei Freiburg.