Klimaschutzgesetz BW: Fruchtzwerge auf der Suche

Schwer wiegt die 18-Jahre-Frist bei Investitionen und Anschaffungen, deren Zyklen über das Jahr 2040 hinausreichen. Denn für sie müsste Klimaneutralität schon jetzt mitgedacht werden. Viele Unternehmen sind längst aktiv geworden; freiwillige Anstrengungen reichen aber, wie viele Prognosen belegen, nicht mehr aus. "Die umweltfreundlichste und günstigste Kilowattstunde ist die, die wir gar nicht erst verbrauchen", schreibt die Große Koalition im Bund in ihrem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) und empfiehlt gerade Mittelständlern, sie sollten "in bis zu 500 Energieeffizienznetzwerken gemeinsame Effizienzziele definieren und diese in der Gruppe umsetzen". Im Optimalfall könne so der Energieverbrauch von rund einer Million Haushalten eingespart werden. Stellschrauben in der Dimension einer Tunnelbohrmaschine – gerade deshalb will Baden-Württemberg endlich wieder in die Gänge kommen beim Ausbau der Windkraft.

500 Windräder pro Jahr

Im vergleichsweise sicheren Wissen, dass seine Grünen so oder so bei den förmlichen Koalitionsverhandlungen mit am Tisch sitzen werden, lässt Kretschmann gerade Vorschläge für die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren ausarbeiten. So soll vor allem Wind- und Sonnenenergie zum Durchbruch verholfen werden. Das bedeutet zwangsläufig, die Klagemöglichkeiten einzuschränken. Bisher hinkt der Südwesten hinterher – einerseits fremdverschuldet, weil der Süden in dem 2017 eingeführten Auktionsverfahren der Bundesnetzagentur benachteiligt wurde. Der Bau von Anlagen im flachen Norden ist attraktiver für Investoren und damit auch die staatliche Förderung. Wenn die EU ihr Okay gibt, muss ab 2022 bei 15 Prozent der Ausschreibungen gewährleistet sein, dass Baden-Württemberg, das Saarland, Teile von Rheinland-Pfalz und Teile von Bayern zum Zuge kommen. In drei Jahren werden es sogar 20 Prozent sein, mit dem Zusatznutzen, dass eine Überlastung der Netze im Norden verhindert wird. Torsten Höck vom Verband für Energie- und Wasserwirtschaft (VfEW) hat in der Landtagsanhörung eine Zahl dabei, die die Dimension unterstreicht: Pro Jahr müssten im Südwesten mindestens 500 Windkraftanlagen gebaut werden, um die ambitionierten Ziele der Energiewende zu erreichen.

Ausdrücklich hat sich die Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag vom Frühjahr darauf verpflichtet, ihr Heil nicht in der CO2-Kompensation zu suchen, irgendwo auf der Welt einschlägige Projekte oder die Aufforstung von Wäldern zu finanzieren. Stattdessen soll Reduzieren vor Kompensieren kommen und Vermeiden vor Reduzieren: durch den Austausch von Heizungen, durch Gebäudesanierung – allein das Land besitzt 8.000 Liegenschaften –, durch die Anschaffung von E- und Hybrid-Autos, durch die Umstellung von Kantinen und Mensen sowie den Bau von Photovoltaik- und Windkraftanlagen im ganz großen Stil.