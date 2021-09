Teurer wohnen: Der gentrifizierte Hochschwarzwald

Die Schäfers sind sehr friedfertige Menschen, aber nicht so geduldig, um der weiteren "Zerstörung" ihrer Landschaft, wie sie sagen, tatenlos zuzusehen. Sie wollen eine Debatte unter allen Bürgermeistern, Gemeinderäten, Kreisräten und zuständigen Behörden, darüber, wie sie gedenken, einem "Disney Black Forest" entgegenzutreten. Wie sie es verhindern wollen, dass die Region zur "benutzten Kulisse" wird, in die "beziehungslose Fremdkörper" gepackt werden, allein des Profits halber. In ihrem offenen Brief schreiben sie von einem "gigantischen Investitionsdruck", erzeugt durch die riesigen Geldmengen, die im Umlauf sind und nun auch im Hochschwarzwald ihre Anlagen suchen. Zusätzlich befeuert durch Corona, das gelehrt hat, dass die Menschen lieber im eigenen Land Urlaub machen, wenn’s der Sicherheit dient.

Michael Schäfer kennt die Folgen in den Rathäusern. Dort schauen sie in ihre Flächennutzungspläne und denken angestrengt darüber nach, wie sie zu kneten sind, um sie der Nachfrage anzupassen. Er ersticke schier in diesen Akten, sagt der zum Experten Gewordene, der für den Landesnaturschutzverband prüft. In Schluchsee beispielsweise, beim Investorenmodell "Naturresort", Bereich "Roter Schachen", wird aus einer Wohnbaufläche eine Sonderbaufläche "Fremdenverkehr", welche durch eine neuerliche Änderung ausgeglichen werden soll, die sich wenige Steinwürfe weiter nordöstlich ereignen soll. In der 16. punktuellen Flächennutzungsplanänderung vom 20. Juli 2021 wird das Gebiet "Hinterer Giersbühl" herangezogen, das nur einen Nachteil hat: Es ist ein Wald. Der muss also abgeholzt werden, auf einer Fläche von 2,8 Hektar, um die dringend benötigten Wohnungen für einheimische junge Familien bauen zu können.

In Feldberg bahnt sich ein Wandel an

Eine "verrückte Spirale", sagt Schäfer. Lauter Getriebene. Er hat das Mantra "Der Tourismus nützt uns allen" auch als Gemeinderat in Feldberg erlebt, und könnte heute darüber lachen, wenn’s nicht so traurig wäre. Einerseits ist das "Höchste im Schwarzwald" (Eigenwerbung) der Touri-Hotspot in Baden-Württemberg schlechthin, mit 702.000 Übernachtungen 2019, selbst im Coronajahr 2020 noch mit 505.000 dabei. Andererseits ist die 1800-Seelen-Gemeinde Landeserste im Schulden-Ranking: mehr als 6000 Euro pro Kopf.

Bürgermeister Johannes Albrecht, 52, seit zwei Jahren im Amt, von Schäfer als "anständiger Kerl" gelobt, hat ein schweres Erbe angetreten. Sein verstorbener Vorgänger Stefan Wirbser, "Mister Feldberg" von der "Badischen Zeitung" genannt, könnte als Vater der Verrummelung gelten. Allein das Parkhaus mit 1200 Stellplätzen war ein Hammer. 100 Meter lang, 50 Meter breit, 25 Meter hoch, 15 Millionen teuer, finanziert über einen Investorenfond des Stuttgarter Bankhauses Ellwanger & Geiger. Das Autosilo steht seit fünf Jahren, um das Defizit auszugleichen muss die Gemeinde sechsstellige Beträge zuschießen, während ihre Straßen voller Schlaglöcher sind.

Albrecht hänge die Wirbsersche Altlast wie ein "Mühlrad" um den Hals, glaubt Schäfer, was der Beschwerte so nicht ausdrücken würde. Er spricht lieber von einem Sanierungsstau und lokalen Akteuren, die Steuern abführen, wachsen sollen und vernünftige Dinge tun. Bezahlbare Wohnungen bauen für Familien zum Beispiel, für MitarbeiterInnen, die nicht mehr unters Dach gesperrt werden müssen. Langfristig gesehen erscheint ihm das ein stabileres Modell zu sein, die "wahnsinnig starke Marke" Feldberg zu erhalten. Die Spekulanten, die zuhauf in sein Rathaus kommen, braucht er dazu nicht.