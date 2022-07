Bizarre Klimakonferenz in Stuttgart: Blumen am Wegesrand

Erster Referent am Samstag in der Frühe: Carl Friedrich Gethmann, er lehrt Wissenschaftsethik und Medizinethik an der Uni in Siegen und ist ehemaliges Mitglied des Deutschen Ethikrates. Gethmann mahnt mehr Bescheidenheit in der Klimapolitik an und fordert von der Politik "reversible Entscheidungen", man kenne das ja, immer wieder würden Gleise verlegt, Radwege gebaut und dann doch von keinem genutzt. Er beklagt, dass Klimaforschung und Politik Zweifelnde ausschließen würden, auch in Talkshows fänden sie keinen Platz: "Ein Großteil der Bevölkerung verfügt nicht über die intellektuellen Fähigkeiten, das zu hinterfragen."

Dann tritt Veranstalter Thess ans Mikro. Der Klimawandel sei real und seine Auswirkungen überwiegend negativ, das würde keiner hier bezweifeln. Die Ansprache bezieht sich auf eine Meldung auf T-Online, an der Uni Stuttgart träten zwei prominente Klimawandelleugner auf. Einer der Gemeinten ist der Däne Björn Lomborg, der sich per Video zuschaltet. Lomborg ist ständig medienpräsent, in Deutschland vor allem in der "Welt". Um ihn entbrennen seit Jahren immer wieder Diskussionen, ja Streit. Mehrfach kritisierten Wissenschaftler:innen, Lomborg frisiere Daten und Statistiken oder interpretiere sie absichtlich falsch, um seine Theorien bestätigt zu sehen.

Alles nicht so schlimm?

Lomborg sitzt smart und blond in einer grünen Pracht aus Zimmerpflanzen. Der Klimawandel sei ein Problem, aber nicht das Ende der Welt, bis 2005 hätte sich auch keiner um ihn gekümmert. Brände, Fluten und so weiter seien in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen, Naturkatastrophen immer weniger tödlich. Das Geld für Klimapolitik solle lieber für die Anpassung an den Klimawandel ausgegeben werden, alles andere sei ökonomisch nicht sinnvoll. Man wisse ja auch noch gar nicht, wie viel vom Klimawandel nun wirklich menschengemacht sei.

Das sieht Michael Beckmann anders. Der Direktor des Instituts für Verfahrenstechnik und Umwelttechnik der TU Dresden spricht zum "Technologischen Reifegrad einer Vollversorgung mit Regenerativer Energie". Die Energiewende sei richtig und wichtig, schiebt er voran, es müsse schnell gehandelt werden. Er zeigt Grafiken und Berechnungen per Powerpoint – Photovoltaik und Windkraft funktionierten und würden sich weiterentwickeln, Wasserstoff und andere Technologien steckten aber noch in den Kinderschuhen, zudem fehlen Speicherkapazitäten, ergo: Bis zur Vollversorgung, wenn überhaupt, sieht er "jede Menge Entwicklungsbedarf", zumal in einem Industrieland. Später wird er sich vehement dagegen wehren, dass ein anderer Referent behauptet, er habe die Energiewende für gescheitert erklärt. "Sie ist nicht gescheitert, sie ist wichtig, sie muss nur verändert werden."

Aus dem Publikum meldet sich Fritz Vahrenholt, auch prominent in der Szene derer, die sich mit Klima befassen. Er ist mit seiner Partnerin angereist, sie scheinen frisch verliebt. Vahrenholt ist laut, ein Polterer, einer, der gerne erzählt, wie er sich sein Leben lang für Regenerative eingesetzt hat, was stimmt. Heute sitzt er im Aufsichtsrat von Encavis (Wind- und Solarparks), ist gleichzeitig Lobbyist für Vernunftkraft, ein Zusammenschluss von Deutschlands Windkraftverhinderungs-Bürgerinitiativen, in Stuttgart wird er sich für Fracking aussprechen. Vahrenholt steht auf und erklärt, Beckmanns Berechnungen finde er viel zu positiv, "das lesen doch auch Politiker und die denken dann noch: 'Das geht schon.'" Seine Partnerin tätschelt ihm anerkennend den Po. Beckmann selbst findet seine Zahlen schon schlimm genug.