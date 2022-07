Einwanderung und Fachkräftemangel: Blindflug

Zum Beispiel der Böblinger Marc Biadacz. Der nennt sich einen "modernen Konservativen", und natürlich ist an dem 42-Jährigen mit oberschlesischen Wurzeln ("Meine Eltern haben eine neue Heimat in Deutschland gefunden") das so quälende Ringen um Immigration nicht spurlos vorübergegangen. Zumal er just 1998, als Rot-Grün an die Bundesregierung kam, zuerst in die Junge Union eintrat und bald darauf in die CDU. Bei der Bundestagsdebatte zum Fachkräftemangel gibt er dennoch mit Inbrunst den Kaspar Hauser. "Handeln Sie jetzt", verlangt er von der Ampel, "die Menschen haben in diesem Land keine Zeit." Denn sie merkten den Fachkräftemangel jeden Tag, "warten am Check-in am Flughafen, warten auf Handwerkerinnen und Handwerker, warten auf den Zug am Bahnhof".

Die immer gleiche Leier vom Abwandern zur AfD

Dabei hat Baidacz, dem das Thema schon allein wegen der vielen Global Player in seinem Wahlkreis ehrlich am Herzen liegen müsste, noch 2017 bei der Vollversammlung der Handwerkskammer Region Stuttgart bestritten, dass Deutschland sich etwa an Kanada ein Beispiel nehmen könnte: "Wir brauchen einen gesunden Zuzug und dürfen den Menschen keine falschen Versprechungen machen." Dazu immer die gleiche Leier von den "anderen Parteien" – ohne die AfD bei Namen zu nennen –, "die das Feld dann negativ besetzen". Für einen "intelligenten Schritt" und ein "modernes Fachkräfteeinwanderungsgesetz" wollte er sich einsetzen.

Versprochen und gebrochen. Ein Jahr später verabschiedete die Große Koalition auf massiven und zähen Druck von CDU und vor allem CSU wieder nur einen Minimalkompromiss. Die Geschichte der Bemühungen um geregelten Zuzug sei "eine Geschichte der verpassten Gelegenheiten zum Schaden des Landes", kommentierte die "Süddeutsche Zeitung". Die Union benehme sich nicht zum ersten Mal "wie ein verunsichertes Springpferd, das am Hindernis den Absprung verweigert".

Das trifft erst recht zu auf die Südwest-CDU seit Ende der 1980er-Jahre. Erwin Teufel, damals noch Fraktionschef, versuchte, sich mit liberalen Duftmarken in der Ausländerpolitik auch von Ministerpräsident Lothar Späth abzusetzen. Und dachte laut über die doppelte Staatsbürgerschaft nach für die erste Gastarbeiter:innen-Generation oder – "bei eindeutig nachgewiesenem Bedarf" – über eine Lockerung des Arbeitsverbots für Asylbewerber:innen.