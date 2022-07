SC Freiburg und Schwarzwaldmilch: Sponsor mit brauner Geschichte

Am 7. Mai 1939 warb die Breisgau-Milchzentrale im NS-Blatt "Der Alemanne" erstmals mit ihrer Auszeichnung als "nationalsozialistischer Musterbetrieb". Darauf die Skizze des 1936 an der Haslacherstraße erbauten Betriebsgeländes. Foto: Universitätsbibliothek Freiburg

Am Tag darauf feierte Schmidt den Erfolg im Saalbau Wiehre in Freiburg. Seine Belegschaft präsentierte sich als "Soldaten des Führers", er selbst erschien, so belegt es ein Foto im "Alemanne", in SS-Uniform – mit Ehrenwinkel am Arm, einer besonderen Auszeichnung. Unter der 84-köpfigen "Gefolgschaft" waren nach Erkenntnissen des Freiburger Historikers Heiko Wegmann mindestens 14 SS-Leute. Zeitungsberichte bestätigen, dass die SS in der BMZ schalten und walten konnte, wie sie wollte. So war es gut möglich, wie ein SS-Mann im Synagogenbrand-Prozess im Jahr 1949 behauptete, dass in der Pogromnacht zum 10. November 1938 das Benzin, mit dem die Freiburger Synagoge in Brand gesetzt wurde, von SS-Leuten aus der BMZ hergeschafft wurde. Doch erwiesen ist es nicht. Immerhin waren es nur SS-Männer, die die Synagoge zerstörten.

Was Schmidt vom Treiben der SS in seinem Betrieb wusste, ist unklar. Er behauptete nach dem Krieg, er habe nie SS-Mitglieder in der BMZ protegiert, sondern sie, wo er konnte, gekündigt. Angesichts der SS-Präsenz ist das völlig unglaubwürdig. Nach all dem, was hier aufgeführt wurde und darüber hinaus dem Autor bekannt ist, muss Schmidt ein strammer, ja fanatischer Nazi gewesen sein, obwohl er nach 1945 das Gegenteil behauptete – und er konnte beeindruckend viele Zeugnisse von Menschen, darunter auch Prominente, vorweisen, die ihm bestätigten, dass er sie gut behandelt, vor dem Zugriff der Gestapo bewahrt und ihnen sogar das Leben gerettet habe. Darunter auch Juden, Widerständler und 20 französische Kriegsgefangene.

Was für ein Mensch war Schmidt wirklich?

Hier Nazi, dort NS-Gegner. Welcher Mensch war Ernst Schmidt nun wirklich? Ein mutiger Opportunist? Auch die Komitees, die seine NS-Vergangenheit prüfen mussten, schwankten in ihrem Urteil. Erstmal verlor er jedoch im Mai 1945 seine Stellung, wurde interniert, 1946 als "Minderbelasteter" eingestuft und zu "gemeinnütziger Arbeit" eingeteilt. Seine Revision wurde, "da zu sehr belastet", 1947 abgelehnt. Erst 1950 durfte Ernst Schmidt wieder an seine Direktorenstelle der BMZ zurückkehren.

Was für eine Geschichte! Die Schwarzwaldmilch GmbH, mit 220 Millionen Euro Umsatz und rund 440 Beschäftigten eines der größten Unternehmen Freiburgs, will davon bis jetzt nichts wissen. Es gibt keine historisch fundierte Darstellung der Firmengeschichte, auf der Website steht zwar ein Kapitel "Geschichte", doch jene endet 1932 und geht erst 1957 weiter. Erklärung der Firma dazu: Diese Chronik sei "produktorientiert", ihr Fokus liege auf der Sortiments- und Markenentwicklung. Vielleicht, teilt die Pressestelle auf Anfrage mit, werde man beim Relaunch der Website im Herbst "zusätzliche Aspekte aufnehmen".

Nicht beleuchtet wurde die so bemerkenswerte NS-Zeit der Firma auch in der "Chronik" zum 90-jährigen Jubiläum im Jahr 2020., die in der "Badischen Zeitung" (BZ) veröffentlicht wurde. Dieser Text war wohl kein Werk der BZ, sondern ein von der Schwarzwaldmilch bereitgestellter Beitrag.

Seit 2016 war die Großmolkerei Hauptsponsor des Fußballbundesligisten SC Freiburg und damit auch für das Image dieses politisch höchst korrekten Vereins mit zuständig. Zumindest bis Ende der Spielzeit 2021/2022, danach bleibt er "Exklusivpartner". Abgelöst wird das heimische Unternehmen von dem britischen Online-Autohändler Cazoo.



