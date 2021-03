NS-Profiteure: Das Schweigen im Hause Breitling

Stattdessen ist nun dort zu lesen, dass am 1. Oktober 1949 Anna und Hans Breitling die Breitling & Co OHG in der Marktstraße 2 gemeinsam mit Willy Merz neu gründeten. Letzterer schied 1953 zugunsten von Erich Breitling aus, dem Sohn von Anna und Otto Breitling. Diesem waren 1949 noch alle unternehmerischen Aktivitäten untersagt. Sein Name taucht deshalb in der Firmengeschichte an dieser Stelle nicht auf. Was er mit seinem verbliebenen Vermögen gemacht hat, das er mit seiner Firma erworben hat, darüber ist nichts zu erfahren.

Geschäftsführerin Mirella Breitling legt Wert auf die Feststellung, dass der Firmensitz in der Marktstraße 2 nicht von jüdischen Besitzern gekauft wurde. "Vor 71 Jahren haben meine Großmutter Anna und zwei Teilhaber das Textilgeschäft neu gegründet", erklärt sie auf Anfrage. Die Firma war zunächst im Haus Marktstraße 2 in Miete.