Linden-Museum und Kolonialismus: Schwaben in Ostafrika

Nach dem Zweiten Weltkrieg präsentierte sich Deutschland gern als unbelastet. In den Ländern, die sich vom Joch der englischen, französischen, belgischen oder portugiesischen Kolonialherrschaft zu befreien suchten, waren die Deutschen willkommen. Ihre eigene Kolonialgeschichte war auch vor Ort oft vergessen oder erschien in der Erinnerung in rosigen Farben. Ja, in der Hafenstadt Hamburg oder in der Hauptstadt Berlin ließen sich die Bezüge nicht ganz leugnen. Aber im Stuttgart, im württembergischen Binnenland?

Dass Württemberg an den Kolonialabenteuern regen Anteil nahm, war vor Ort, in Stuttgart und auf dem Land, seit Gründung des Vereins für Handelsgeographie und bis in die NS-Zeit unübersehbar. Mitten auf der Königstraße stellte die "Afrikakameradschaft" um 1912 eine Gedenktafel für die 68 Württemberger auf, die während der Herero-Kriege in Deutsch-Südwestafrika "gefallen, den Wunden erlegen und an Krankheiten verstorben" waren. Frauenvereine auf dem Land sammelten für Krankenhäuser in Afrika – die freilich nicht für die Einheimischen, sondern für die Kolonisatoren gedacht waren.

Nicht weniger als 27 Völkerschauen – das ist eine neue Erkenntnis, die Wegmann und Himmelsbach zutage gefördert haben – präsentierten zwischen 1857 und 1930 in Stuttgart Menschen anderer Erdregionen, von "Lappländer Polarmenschen" bis hin zu Samoanerinnen, nicht selten im Anschluss an neue Kolonialabenteuer. Mit Ausschneidefiguren des Esslinger Schreiber-Verlags hielten die Kolonialsoldaten auch ins Kinderzimmer Einzug. Ein ganzes Schaufenster widmete Julius Weises Hofbuchhandlung noch 1942 dem Reichskolonialbund und der Kolonialliteratur: mit Exponaten aus dem Linden-Museum.

Der Profit lockte

Wie Bernhard Dernburg, der spätere Kolonialminister, 1907 festhielt: "Württemberg steht in der Geschichte der Kolonisation an sehr hervorragender Stelle." Beim Faschingsumzug im folgenden Jahr zeigte ein Wagen "Dernburg's Empfang in Afrika": Ein übergroßer Pappkamerad belehrt mit erhobenem Zeigefinger die schwarz geschminkten "Eingeborenen". Es war ein Diskurs, sagt Wegmann, der den Kolonialismus ermöglichte: geteilte Überzeugungen von der Überlegenheit der "weißen Rasse".