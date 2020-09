Heckler und Koch: Schon immer übel

Ulrich Pfaff arbeitete in den 1950ern als Werksstudent in den alten HK-Baracken.

Dort in Oberndorf treffen sich die drei Studienfreunde wieder. Ihr Ziel war, so heißt es in der Firmenchronik: "Das Leid, in dem sich unsere Familien und die Bevölkerung in und um Oberndorf befinden, muss beseitigt werden!"

Sie machen sich ans Werk. In Oberndorf erzählt man sich dazu folgende Legende: Die Drei hätten den Auftrag der französischen Besatzer erhalten, den Schutt des gesprengten Mauserwerkes abzufahren. Sie hätten aus den Trümmern die Werkzeugmaschinen von Mauser rausgezogen, immer eine auf den LKW geladen und dann mit Schutt abgedeckt. Dann seien sie in den Ortsteil Lindenhof gefahren, hätten die Maschine in einer leer stehenden Baracke abgestellt und den Schutt irgendwo anders abgeladen. Ulrich Pfaff erinnert sich gut an die Baracken anfangs der 50er Jahre: "Ich war damals bei Heckler und Koch Werksstudent. Ich habe an einer Fräsmaschine in so einer Baracke gearbeitet. An der Maschine war noch das Mauser-Schild dran."

Die Baracken waren für den Reichsarbeitsdienst vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet worden. Im Krieg dienten sie als Lager für Zwangsarbeiter, die bei Mauser arbeiten mussten. Auch Seidel und Koch kannten sich also in diesem Metier aus. Nach dem Krieg hätten sich etliche kleine Betriebe in dem ehemaligen Zwangsarbeiterlager angesiedelt, weiß Stadtarchivar Andreas Kussmann-Hochhalter: "Im Volksmund nannte man das die 'Vereinigten Hüttenwerke'."

Am Firmensitz Oberndorf weiß man von nichts

Mit der Vergangenheit und der Erinnerung daran ist das in Oberndorf nicht so einfach. Die Enthüllung der "BamS" hat höchst unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. "Niemand bei HK hat die Absicht, Geschichtsklitterung zu betreiben oder die Vergangenheit nicht aufzuarbeiten, sofern es dazu Anlass gibt", versichert der HK-Unternehmenssprecher Marco Seliger in einer Mail. "Nicht einmal die Familie von Edmund Heckler wusste offensichtlich von der Vergangenheit unseres Firmenmitgründers." Das Unternehmen Heckler und Koch sei erst Ende 1949 gegründet worden. Anders als in der "BamS" dargestellt, huldige man Heckler und auch den anderen beiden Firmengründern nicht, so Seliger. Vor dem Hintergrund der neuen Recherchen werde man aber "nochmals die Vergangenheit unseres 1960 verstorbenen Firmengründers Edmund Heckler betrachten" und werde sich dabei um "ein objektives Bild von ihm bemühen".