Ohne Fernglas bleibe ich prompt an einem Schaufenster in der Königstraße hängen. Zu sehen sind Frauen und Männer, lebensgroße Puppen, die in Trachtenklamotten stecken, wie sie jetzt beim Stuttgarter Volksfest auf dem Wasen getragen würden, wäre der Auftrieb nicht wg. Seuche abgesagt worden. Formieren sich die Trachten-Abteilungen bald auch ohne Volksfest als Armee des Grauens?

Zuletzt beförderte der Wasen ja vornehmlich den Rausch der Wir-sind-das-Volk-Feste. Vermutlich aber hat sich seit der Ausstrahlung der ARD-Serie "Oktoberfest 1900" auch die Leidenschaft für die wahren Brechreiz-Orgien enorm gesteigert, weil wir gesehen haben, dass du ohne systemrelevanten Mord und Totschlag niemals in den Besitz einer dieser gigantischen Sauf-Burgen auf dem Rummelplatz gelangst. Auch in diesem Geschäft gilt Clint Eastwoods Satz, den er in seinem Film "The Mule" als faltenreicher Rauschgiftkurier in der Villa eines Drogen-Bosses sagt: Wie viele Menschen muss man umbringen, um sich ein solches Haus leisten zu können?

Mit Rücksicht auf unsere kleine Gemeinde will ich den Biertempel jedoch im Dorf lassen und mich dem Alltag meines Kaffs zuwenden. Was für eine Freude, als ich auf der Internetseite der Stadt Stuttgart ein Bild vom Wasen sah, auf dem der Schultes Fritz Kuhn und der Polizeiminister Thomas Strobl ohne jede erkennbare Deeskalationsabsicht ein Fass anstechen. Das grüne Wasen-Fritzle trägt eine lange Schürze, als wolle es einen veganen Schlachthof eröffnen. Und CDU-Strobl, unser Knäbchen von Heilbronn, zeigt unter kurzer Lederhose seine nackten Beine, als müsse er gleich in den Ring steigen. Sein Auftritt erinnerte mich an das inszenatorische Potenzial einer Körperversion der Kelchstützen im geplanten S-21-Bahnhof, dem schwäbischen Kulturbeitrag beim Demonstrieren weltstädtischer Höhlenarchitektur.

Von den Dirndl und Lederhosen im Kaufhof-Schaufenster der Königstraße ist es nicht weit zur Ruine des einst von Paul Bonatz entworfenen Hauptbahnhofs. In seinen Mauern baut das Unternehmen Me and All ein Vier-Sterne-Hotel. Zu den potenten Teilhabern dieser Firma gehört bekanntlich der Schweinebaron Clemens Tönnies, der damit beweist, dass sich im Zombie-Kapitalismus die Branchen Schlachten und Ausschlachten in nichts nachstehen. Angesichts dieser Tatsache stelle ich mir wieder mal hoffnungslos die Frage, ob der Kapitalismus die Menschen abschafft oder umgekehrt.

Stilgerecht und wie immer zukunftsweisend wirbt die Deutsche Bahn im Innern des Bahnhofs für den "neuen Bonatz-Bau". Gerade so, als könne man eine mit dem Vorschlaghammer zertrümmerte Picasso-Skulptur als "neues Picasso-Werk" verkaufen. Die Hau-den-Lukas-Posen der Machos sind ja beileibe kein Alleinstellungsmerkmal des Rummelplatzes. Wie eh und je sind sie beliebt bei neoliberalen Kulturbarbaren, die ihre Maßloskrüge zum Maßstab für die Welt erheben.

Etwas schade finde ich, dass ein Graffiti-Triptychon der vom Kunstmuseum gesteuerten Aktion "Wände / Walls" ausgerechnet im Bahnhof nur auf den Straßenbereich der Verkehrspolitik zielt: Die Bilder zeigen zwei gelangweilte Tauben, die mit dem inszenatorischen Potenzial körpereigener Kacke gegen Autos demonstrieren. Das ist die wirkmächtige Arschbombe des Protests: ein wortloser Kulturbeitrag mit Geräuschen und Geruch.

Und so ziehe ich weiter durch die Straßen und fürchte beim Anblick jeder fetten Taube, dass der wahre Shitstorm aus heiterem Himmel kommt.



