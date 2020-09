Haltestelle Staatsgalerie: Die Schönheit des Unnahbaren

Um keinen Stilbruch zu riskieren, sprich: dem Motiv der provokanten Verwirrung treu zu bleiben, findet sich vor dem Bau, in dem die offiziell als Kunst anerkannten Werke beherbergt sind, ein abgenudeltes Hinweisschild: Das zeigt eine U-Bahn-Haltestelle an, wo weit und breit keine zu sehen ist. Die Station, die sie Staatsgalerie nennen, befindet sich ums Eck, gut 350 Meter entfernt, im Herzen des Chaos und direkt neben einem Planetarium, das zurecht beleidigt sein darf, nicht als Namensgeber zu taugen. Während die Beschilderung nicht gerade spärlich (und teils widersprüchlich) ausfällt, finden sich für Unkundige nur wenig Anhaltspunkte, wie es vom Museum zur Haltestelle geht. Zu allem Überdruss steht da ein weiterer Wegweiser, der in die Irre führt: Er leitet seine arglosen Opfer direkt zum Höllenschlund, ergo dem Zugang, über den die alte und inzwischen aufgegebene Station namens Staatsgalerie, ein stinkendes und scheußliches Kellerloch, bis vor wenigen Wochen zu betreten war.

Stadtbildprägender Schilderwald – auch eine Art Kunst

Im Zuge des Stadtumgrabungsprojekts Stuttgart 21 musste diese Haltestelle, die den Charme eines Atomschutzbunkers versprüht, weichen. Vor vielen Jahren war einmal vorgesehen, die dafür notwendigen Bauarbeiten binnen zwei Wochen abzuwickeln. Es hat dann aber doch fünf Jahre gedauert, bis am 12. September 2020 eine Baustelle in Betrieb genommen werden konnte. Am neuen Standort fehlen dem Halt noch die Begrünung (einen Baum gibt es bereits), die Anzeigetafeln (ein paar Kabel hängen schon aus der Wand) und die Direktverbindung zum Hauptbahnhof (soll Ende 2023 befahrbar sein). Die Aufzüge hingegen sind zwar vorhanden, aber nicht funktional, wobei bei der Eröffnung betont wurde, dass man auch dieses Problem binnen weniger Tage in den Griff bekommen werde. Vermutlich um Kohärenz zu wahren (schließlich ist die 100 Millionen Euro teure Bau- und Haltestelle ein Teil von Stuttgart 21), ist es bislang bei einer Ankündigung geblieben.