100 Jahre Hauptbahnhof Stuttgart: Amputierter Jubilar

Die Einflussnahme war bisweilen durchaus robust, wie ein Artikel in der neusten Ausgabe der Fachzeitschrift "Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege" enthüllte: "Ein geplantes Schwerpunktheft zum Stuttgarter Hauptbahnhof im Kontext der Planungen von S21 durfte im Sommer 1997 nicht erscheinen", heißt es da in einem Artikel von Irene Plein, "und auch in der Folgezeit wurden Veröffentlichungen der Denkmalpflege zu diesem Thema nicht gewünscht, um das laufende Verfahren nicht zu beeinflussen." Diese Zensur sei "ein einmaliges Ereignis in der Geschichte des Nachrichtenblattes" gewesen – mit beklagenswerten Folgen: "So wurde die Chance vertan, frühzeitig die Position der Landesdenkmalpflege nach außen zu kommunizieren, was dem Landesamt Vorwürfe erspart und der späteren Eskalation des Themas vorgebeugt hätte." Deutliche Worte – 25 Jahre danach.

Dass es damals im "Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege" vor allem um einen Artikel gegangen sei, der sehr deutlich fachliche Bedenken gegen die Neubauplanung artikulierte, berichtete kürzlich auch die "Stuttgarter Zeitung". Der Artikel sei dem Wirtschaftsministerium als oberster Denkmalschutzbehörde wegen der "großen politischen Bedeutung" vorgelegt worden. Und das Ministerium, an dessen Spitze damals Walter Döring (FDP) saß, habe den Artikel dann "in der vorliegenden Form abgelehnt".

Das immer wieder beklagte Versagen der Denkmalpflege war also hohem politischen Druck geschuldet. Es habe die Amtsdisziplin verlangt, dass man als unterlegener Fachbereich nicht gegen die "vom eigenen Haus" gefällte Entscheidung opponierte, so Bongartz. Auch er äußerte sich erst in seinem Ruhestand, nach seinem Ausscheiden aus dem Landesdenkmalamt Ende 2008, öffentlich zu S 21, dann aber zunehmend engagierter. Mittlerweile ist Bongartz einer der Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21.