Presse in Baden-Württemberg: Von der Vielfalt zur Einfalt

Jetzt laufen die Geschäfte schlecht, besonders bei den Zeitungen, und plötzlich sitzen keine Journalist:innen mehr in den Gemeinderäten. Das klingt banal, ist es aber nicht, weil die Pressebank untrennbar mit der Demokratie verknüpft wird, was okay ist, wenn dort ein ordentlicher Job gemacht wird. Was ist aber, wenn niemand kommt? Dann schlagen Bürgermeister und Landräte Alarm, dann bitten Verleger und Chefredakteure ganz schnell zum Gespräch (Kontext berichtete). Bei derlei Unterredungen zeigt dieses Personal gerne Verständnis, verweist dann aber auf geschmackliche Veränderungen bei der Kundschaft, sprich auf notwendig unterhaltsame Elemente, um anschließend aufs Eigentliche zu kommen: die alles bedingende Ökonomie. Sie verlangt nach ständigen Einsparungen, weniger Stellen, und wenn auf denen niemand mehr sitzt, bleibt eben auch die Pressebank im Rathaus leer.

Valdo Lehari jr. ist bei der Demokratie beschäftigt

Dem "Angestellten der Demokratie" (Lehari über Lehari) tut das in der Seele weh. Er selbst hat es ja noch gut. Er kann ein Foto von sich in seine Zeitung stellen lassen, auf dem er neben Wolfgang Grupp zu sehen ist, am Tag, als Helene Fischer zum 100-jährigen Trigema-Jubiläum sang. Er kann neben Günther Oettinger stehen, der schaut, dass er nach Reutlingen kommt, wann immer es etwas zu feiern gibt. Er kann Winfried Kretschmann in regelmäßigen Runden beistehen, wenn der Regierungschef profunden Rat in Mediendingen braucht. Aber die Demokratie, dieses verletzliche Wesen, ja die hat keinen Platz mehr, "wenn die freie Presse stirbt".

Um dies abzuwenden, ist Lehari rastlos unterwegs, seit 1975, seit er Medienpolitik betreibt. Für Europa kämpft er in Brüssel, für Deutschland in Berlin, für den Südwesten in Stuttgart, für den GEA in Reutlingen, wo einst Theodor Heuss als freier Journalist gearbeitet hat. Aber das ist lange her. Heute drängen die Freien nicht mehr ins Haus. Schmal sind die Honorare, ohne Tarif die neugegründeten Gesellschaften, wenig verlockend die Strategie "GEA 2025", die lediglich Stabilität verspricht. Doch das wäre schon viel, angesichts des düsteren Szenariums, das Lehari im Landtag beschreibt. Auflagen und Werbung runter, Jahr für Jahr, jetzt die Energiekosten hoch, die Papierpreise um sage und schreibe 168 Prozent. Da stelle sich die "Existenzfrage".

Das Zauberwort heißt Qualitätsjournalismus