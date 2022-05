Südwestdeutsche Medienholding: Der Kahlschlag der Knauser

Das ist in der Tat richtig. Prominentestes Beispiel ist Christopher Ziedler, Jahrgang 1973, Leiter des Berliner Büros von StZN, das auch die "Badische Zeitung", "Südwestpresse" und "Heilbronner Stimme" beliefert. Sein Publikum dürfte also die Million übersteigen. Chris ist ein Kind der "Stuttgarter Zeitung", hat dort 2001 volontiert, wurde 2010 Korrespondent in Brüssel und 2016 Chef in der Hauptstadt. Ein richtiger Schaffer. Er habe, sagen Polit-Kolleg:innen, einen "fantastischen Job" gemacht – und sich am Schluss mit der Frage gequält, wo er und seine Leute eigentlich noch stattfinden? Sein Abgang lässt sie fassungslos zurück. Vor seiner Kündigung hat es niemand in der Chefredaktion für nötig befunden, mit ihm zu reden.

Wie berichtet, soll es ab November keine Ressorts mehr geben, nur noch Thementeams, die sich um "Liebe und Partnerschaft" und "Freizeit und Unterhaltung" kümmern sollen, aber auch um "Entscheider und Institutionen", die für Politikberichte, lokal bis global, vorgemerkt sind. Das erschien Ziedler nun doch etwas zu undefiniert. Er selbst will sich dazu nicht äußern.

Sein Beispiel steht für viele, die jetzt gehen. Einer von ihnen, Marko Schumacher, ein reflektierter Sportredakteur, Jahrgang 1971, Vater dreier Kinder, hat es vorgezogen, am Cannstatter Daimlerplatz eine Kneipe ("Gottlieb") aufzumachen. Andere haben einen Platz im Kultusministerium, im Schwaikheimer Rathaus, beim "Spiegel" (Christine Keck) gefunden oder planen, Autos nach Kenia zu überführen. Im Lokalen, in der Wirtschaft und in der Kultur gehen Leistungsträger:innen in die vorgezogene Rente. Wer bleibt und sich Kirche, Religion und Papst widmen will, ist heimatlos. Sakrales ist als Thementeam nicht vorgesehen.

Die weltexklusiven Ideen sollen vom Weinkenner sein

Die Erfinder der weltexklusiven Redaktionsstruktur – es heißt, es sei insbesondere Holger Gayer, der ehemalige Lokalchef und Weinkenner aus Lauffen – wird die umfängliche Demission nicht an ihrer Mission hindern. Zumal sie auch noch in scheinbar hehrer Absicht geschieht, ausweislich der Präambel im Handout für die Belegschaft, die mit der berechtigten Frage "Warum" überschrieben ist. Also warum machen wir das alles? Antwort: Weil wir die Gesellschaft in ihrer "Vielstimmigkeit" abbilden, Missstände aufdecken und für die "Meinungsbildung" in Stuttgart, der Region und dem Land "unverzichtbar" sind.