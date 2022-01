Stuttgarter Pressehaus: Auflösung einer einst stolzen Zeitung

Das freut die Digitalchefin Dake, die 2015 von der Wundertüte "stern.de" gekommen ist und sich nach eigener Einschätzung als "Nervensäge mit dem Digitalmantra" empfohlen hat. Folgt man ihrer Tätigkeitsbeschreibung, notiert im November 2021 zum 75-jährigen Jubiläum der "Stuttgarter Nachrichten", dann misst sie täglich, welche Geschichten "Sie, liebe Leserinnen und Leser" besonders schätzen. Ihre Interessen, schmeichelt sie, seien Grundlage und Ansporn für ihre Arbeit. Das mag so manches gestandene Mitglied der Redaktion nicht unbedingt unterschreiben, weil man ja auch eine eigene Meinung haben könnte beziehungsweise einen grundgesetzlichen Auftrag hat, aber die Klickzahlen weisen 2020 als das erfolgreichste Digitaljahr von StZN aus. Monatlich 6,4 Millionen Nutzer, 61 Prozent mehr als im Vorjahr, bis dato 16.000 voll zahlende Abonnenten. Aber Obacht. Die User von heute sind volatil, und zahlen wollen sie auch nicht, was bereits in 2021 zu einer "Underperformance" , so die MHS, führte.

Die Latte liegt also hoch. Dake will das Printhaus in ein digitales Medienhaus "verwandeln", das sei zwar "hölleanstrengend", meint die 43-Jährige, aber mache ihr Tag für Tag Freude. Das spricht für eine hohe Belastbarkeit, ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, die Lust aufs Entpolitisieren und die Zuversicht, im Dschungelcamp überleben zu können. So ist sie 2020 in die Top Ten der regionalen ChefredakteurInnen geklettert, zur wichtigsten Figur in der journalistischen Führungsriege geworden und wird, als nächster Karriereschritt, auch noch in die Geschäftsleitung der Medienholding Süd einziehen. Das ist praktisch, weil man dann nicht mehr zwischen Anzeigenabteilung und Redaktion trennen muss. Im MHS-Sprech heißt das "Führung aus einer Hand", was es den Thementeams gewiss erleichtert, den Vorgaben von oben zu folgen, die ausweisen, wieviel Digitalabos sie generieren sollen. Man könnte es auch journalistisches Rotlicht nennen.

Die StZ-Auflage hat sich nahezu halbiert

Nun sind nackte Zahlen das eine, ihre Aussagekraft das andere. Geld verdienen die Verleger nach wie vor mit ihren Papierzeitungen, der Digitalanteil liegt meist bei unter zehn Prozent. Aber weil sie auch nicht mehr an das Gedruckte glauben, es verludern lassen und nicht mehr investieren, setzt sich dessen Negativtrend ungebremst fort. Die Auflage der "Stuttgarter Zeitung" hat sich in den vergangenen 15 Jahren nahezu halbiert und liegt mittlerweile bei 82.000 Exemplaren. Gestiegen ist immer nur der Preis, gefallen die Qualität.

Dazwischen wurde "Der neue Stuttgarter Weg" eröffnet. 2015 war es, als SWMH-Geschäftsführer Richard Rebmann befand, StZ und StN müssten ihre Redaktionen zusammenlegen, wobei schon damals von höherer Flexibilität die Rede war. Selbige zeigte sich zumindest im Streichen von Stellen, 35 an der Zahl, und in der listigen Täuschung des Publikums, dem weiterhin zwei unterscheidbare Titel versprochen wurden. Am Ende waren sie eben doch austauschbar. Sechs Jahre später bleiben von den 24 Exklusivautoren, die den Unterschied ausmachen sollten, noch traurige drei.