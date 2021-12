Pressehaus Stuttgart: Hauptsache gespart

Keine Festveranstaltung ohne das Credo, das Lokale sei ganz wichtig, als Naherfahrungsraum, in dem politisches Engagement geübt und von kritischen JournalistInnen begleitet werden sollte. Das war die Theorie, unterstützt von Verlegern, die erkannten, dass man sich der Sache auch ökonomisch widmen konnte. So befand das Stuttgarter Pressehaus um die Jahrtausendwende, dass man auf dem lokalen Markt sein Publikum "gezielt und ohne Streuverlust" ansprechen kann – und meinte damit den Metzgerladen in Zuffenhausen, die Bäckerei in Gablenberg und die Teppichreinigung in Stuttgart-Süd.

Sie sollten eine Reklameplattform bekommen, die bezahlbar war. Für sie gab es die sublokalen Beilagen in den beiden Stuttgarter Blättern, die "Nord-Rundschau", den "Blick vom Fernsehturm" und die "S-Innenstadt". Für die LeserInnen sollte es Berichte um die Anzeigen herum geben, die freilich mal mehr, mal weniger erhellend waren. Es ging immer kunterbunter zu in diesen sogenannten fünften Büchern. Ortsteilberichte mal hier, mal dort, das war nicht gut für die gezielte Ansprache, entsprechend bescheiden auch deren Monetarisierung.

Wenn nun die Informationen aus Gewerkschaft und Betriebsrat zutreffend sind, dann ist bald Schluss mit diesen Beilagen in der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Im Rahmen des immerwährenden Sparens bei der Medienholding Süd (MHS), zu der beide Blätter gehören, soll demnächst eine neue Runde eingeläutet werden. In Rede stünden, so Verdi in Stuttgart, zwischen 40 und 60 Arbeitsplätze. Ganz vorne mit dabei: die fünften Bücher. Während das Pressehaus schweigt, äußert sich der Medienzuständige im Verdi-Landesbezirk laut. Das "sinnloseste Kaputtsparen ever" sei's, sagt Siegfried Heim, ein "Zusammenhauen der Kernkompetenz". An ihr Vorhandensein möchte er immer noch glauben, aber die Zweifel werden mehr.

P. S. Einsparen wird das Pressehaus auch die Gage für die Kolumnistin Sibylle Krause-Burger. Sie hat ihren Rückzug zum Ende des Jahres 2021 angekündigt. Das ist die gute Nachricht.