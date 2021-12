Ein Jahr mit Frank Nopper: Der Leuchtturm in Menschengestalt

Im kommunalen Gras, das ein Oberbürgermeister wachsen hören muss, lauern allerlei Gefahren in Gestalt von kommunalen Brennnesseln. Weiß Frank Nopper, der im Dickicht den Durchblick behält, weil er herausragt. Eine Laudatio auf das strahlendste Stadtoberhaupt im deutschen Süden.

In anderen Städten würde so ein Durchbruch kleinlaut verzwergt. In Stuttgart, wo die Bahnlinie U6 nun bis zum Flughafen verkehrt, darf Festliches noch festlich sein. "Der Ausbau des Sechsers ist so etwas wie ein Sechser im Lotto", freut sich Frank Nopper, Oberbürgermeister und Superspreader der guten Laune, die bekanntermaßen ansteckend ist. Keiner versteht sich besser darauf, seine wortverspielten Politik-Bilder zu einem großen Wortspielteppich zu verknüpfen, dem andernorts dröge, angestaubt und langweilig daherkommenden Verwaltungswesen etwas Leben, etwas Spirit, einzuhauchen, nein! Einzujubeln. Denn das Wispern ist seine Sache nicht.

Nach 19 Jahren als Oberbürgermeister in Backnang hat er nun seit dem 4. Februar dieses Jahres in Stuttgart die Ehre. Das ist "die Stadt mit schaffigen und lebensfrohen Menschen zwischen Umsatz und Grundsatz", "die ideale Mischung von Moderne und Tradition, von Spätzle und Spitzentechnologie", er macht sie außerdem noch zur "Geburtsstadt der ersten, der besten, der innovativsten und der umweltfreundlichsten Automobile" – und Stuttgart, sagte er zum Amtsantritt, ist "hoffentlich auch immer die Stadt mit einem VfB, der in Deutschland und in Europa ganz nach vorne stürmt".

Ein Freund der Straßenfeste

"Beherzt und nicht mit angezogener Handbremse" will Frank Nopper Ökonomie und Ökologie versöhnen, also beim Klimaschutz aufs Gaspedal treten, die Gemeinderatssitzung am Donnerstag immer wieder zu einer "Thursdays for Future-Demonstration" machen, "aber wir dürfen die Ökonomie nicht aus dem Auge lassen". Das betonte er auch gegenüber den Fridays, mit denen er sich jüngst traf, denn er will "in Zukunft nicht mehr aneinander vorbeireden". Die umweltbewegten Jugendlichen hatten moniert, dass der Schultes sich zu selten im Ausschuss Klima und Umwelt blicken lasse. Doch Nopper stellte klar, die Verwaltungsspitze sei in wesentlichen Punkten so gut untereinander abgestimmt, "dass seine persönliche Teilnahme nur in besonderen Ausnahmefällen erforderlich" sei.