Frank Nopper im Amt: Wo steht er, der OB?

Die Rede, die Frank Nopper zu seiner Inthronisierung gehalten hat, war nicht schlecht. Die Frage ist nur, wie ernst sie der neue Amtsverweser von Stuttgart meint.

Eilenden Schritts, als könne es nicht schnell genug gehen, strebt der Mann im blauen Anzug zum Tisch, auf dem das Schild für Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper steht. Kurz vorher verlangsamt er seine Geschwindigkeit, als würde ihm bewusst, dass man in einem solchen Augenblick nicht rennt. Es ist doch das "Hochamt kommunaler Demokratie", wie der Erste Bürgermeister Fabian Mayer meint, dieser Wechsel an der Spitze der Stadtverwaltung. Allerdings mit der kleinen Einschränkung, dass Nopper zunächst nur Amtsverweser ist, weil noch drei Klagen gegen seine Wahl anhängig sind, die einen Arbeitsbeginn am 7. Januar verhinderten. Die Amtskette und das Stimmrecht im Gemeinderat gibt es also erst, wenn die Gerichte gesprochen haben. Das kann dauern, gilt aber als Formsache. Den Titel Oberbürgermeister kann er führen. Auf jeden Fall.

Eine der Klagen stammt von dem parteilosen Mitbewerber Marco Völker. Er wirft dem CDU-Politiker vor, seinen Sieg mit einer sündhaft teuren "Werbe-Material-Schlacht" gekauft zu haben. Das "große Geld der Nopper-Clique" habe ihn zum Wahlgewinner gemacht, was schwierig zu belegen sein dürfte. Richtig ist, dass das schwarze Budget (450.000 Euro) mit Abstand das höchste war, und der frühere Volksbankchef Hans Rudolf Zeisl als Vorstandsmitglied des Nopperschen Wahlvereins tatkräftig mitgeholfen hat. Er gehört zum Netzwerk Noppers, das seinen Ursprung in der Murr-Metropole Backnang hat, wo der heute 59-Jährige von 2002 bis 2020 vergnügt regiert hat. Am liebsten waren ihm die Feste.

Schuster ist leibhaftig da, Kuhn zuhause am Computer

Aber das ist kein Thema mehr, an jenem Donnerstagabend (4. Februar) in der Stuttgarter Liederhalle, an dem der Gemeinderat vollzählig angetreten ist, seinen Vorsitzenden zu wählen. Unter den Augen von Alt-OB Professor Dr. Wolfgang Schuster, der es sich nicht hat nehmen lassen, auch in Corona-Zeiten zu erscheinen. Im Gegensatz zu Alt-OB Fritz Kuhn, der zuhause geblieben ist, und, so wird behauptet, der Veranstaltung am Computer beiwohne. Mag sein, dass ihn weniger das Virus als das Weihrauchfass mancher Pharisäer abgehalten hat.