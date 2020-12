Die Bilanz von OB Kuhn: Das einsame Rössle

Er selbst sagt von sich, er sei kein Freund lauter Sprüche, der Trommel und sonstiger Marktschreierei, kein Verkäufer von Leuchtturmprojekten und Imagekampagnen. Das ist in Ordnung und wird einen positiven Erinnerungswert haben, wenn sein Nachfolger das 26. Straßenfest eröffnet haben wird, auf dem Weg zum leuchtenden Stern Stuttgart. Aber es ist auch aus der Zeit gefallen. Ausgerechnet der gelernte Linguist, der Lehrbeauftragte für sprachliche Kommunikation, kriegt nicht vermittelt, was ihm wichtig ist? Die Gesetze der Mediengesellschaft zu analysieren, gelingt dem Sprachwissenschaftler problemlos, aber keine Überschrift. Wenn Donald Trump die Böblinger und Vaihinger US-Kasernen räumen will, bedauert er den angedrohten Abzug und maßregelt die linken Stadträte, die bezahlbaren Wohnraum fordern. Das lockt nicht mal die "Landesschau". Abgesehen davon, dass man sich über eine solche Chance auch freuen könnte.

Manche glauben auch, es sei die fehlende Nähe zu den Menschen, die das Penetrieren der Botschaften verhindere. Die Unfähigkeit, ihnen das Gefühl zu geben, dass wir alle Käpsele sind, auch wenn es in Wirklichkeit nur einer ist. Gewiss, der Wasen war ihm sichtbar eine Qual, das Anzapfen eine Koordinationsübung, die man nicht bei Kieser lernte. Aber ein Menschenmöger oder Gute-Laune-Bär war auch Wolfgang Schuster, sein Vorgänger, nie. Der ungelenke Autist hat sich lieber im Rathaus verschanzt, wenn wieder einmal die renitente S-21-Bürgerschaft ums Eck gesprungen kam. Oder er hat im abgesperrten Alten Schloss den Seinen verkündet: "Wir lassen uns das Weindorf nicht vermiesen."

Das wäre Kuhn nicht passiert. Lieber sagt er gar nichts. Wie bei Peter Lenks Schwäbischem Laokoon, dem Denkmal einer grotesken Entgleisung. Fast ein Jahr war unklar, ob es einen Platz in der Stadt finden würde, weil deren Oberhaupt einfach geschwiegen hat. Heute ist es mit das meistbestaunte Kunstwerk in Stuttgart. Wer weiß, was ihm da alles durch den Kopf gegangen ist? Eine Pilgerstätte für Bahnhofsgegner, eine Erinnerung an frühere grüne Politik, die Bürgerbeteiligung durch Gehörtwerden versprochen hat? Stuttgart 21 auf immer und ewig? Das nervt.

Es könnte etwas anderes passiert sein: ein Realitätsschock im Rathaus. Gegen Daimler zu regieren, gegen die Baulöwen und die angeschlossenen Parteien, dürfte ihm, so er's je vor hatte, als Ding der Unmöglichkeit erschienen sein. Mit jedem Jahr mehr. Also hat er, nach eigenen Worten, "immer auch die Interessen der Autoindustrie beachtet". Das dürfte für viele Lobbyisten gegolten haben, sei's Haus und Grund, die Industrie- und Handelskammer, die Oper, SSB, LBBW, Flughafen, Messe und so weiter. Irgendeiner will immer irgendwas. Am besten alles. Dazu noch ein Gemeinderat mit volatilem Abstimmungsverhalten, was ganz schlecht ist, wenn man der Devise des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann folgt: Es entscheidet die Mehrheit, nicht die Wahrheit. Da wird der OB zum Knochenjob, den sich bezeichnenderweise keine grüne Größe antun wollte.

Eine erhellende Antwort auf all diese Fragen gibt es nicht. Menschen, die Kuhn kennen, so weit er das zulässt, sagen, er verlasse das Rathaus tief verletzt. Wegen der Debatte im Gemeinderat, ob ihm die Ehrenbürgerschaft verweigert werden soll, die bisher jedem Oberbürgermeister zugestanden wurde. Aber auch wegen der Parteifreunde, die ihn zur Hauptfigur in der Stillstandserzählung machen, weil einer ja schuld sein muss. Er sei zufrieden mit seiner Bilanz, sagt Kuhn am Schluss von der Bürgermeisterbank herab, er scheide nicht mit Gekränktheit und freue sich auf den 7. Januar 2021. Das ist das Ende seiner Amtszeit.