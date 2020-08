US-Truppenabzug: Africom geht – gut so

Er ist nicht der einzige, der sich um die wirtschaftlichen Folgen sorgt. "Die stationierten Truppen sind Konsumenten, sie investieren in Güter und nutzen Dienstleistungen in der Region Stuttgart", meinte etwa Johannes Schmalzl, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart.

In den Wortmeldungen, die ökonomische Einschnitte betrauern, bleibt unerwähnt, wofür genau die Militärstandorte in Stuttgart eigentlich zuständig sind. Mittlerweile steht fest, dass die beiden Kommandozentralen Eucom und Africom verlegt werden sollen. Doch während die erste von Stuttgart-Vaihingen ins belgische Mons ziehen soll, ist der neue Standort von Africom weiterhin unbekannt. Dies sollte nicht verwunderlich sein, wenn man bedenkt, dass schon bevor die Kommandozentrale 2008 in Stuttgart an den Start ging, viele europäische Staaten an einer Stationierung kein Interesse zeigten, während Deutschland sich willig anbot.

Umso besorgniserregender ist die Tatsache, dass im Kontext des Truppenabzugs fast ausschließlich von wirtschaftlichen Folgen und transatlantischen Beziehungen die Rede ist. Allem Anschein nach scheinen viele Menschen nicht zu wissen, was in den genannten Militärbasen eigentlich vor sich geht – oder, noch schlimmer, sie ignorieren diese Umstände bewusst und machen sich dadurch praktisch zu Mittätern.

Beihilfe im Schattenkrieg

Richtig gelesen. Das Wort "Täter" ist angebracht. Dies wird etwa deutlich, wenn man sich ausnahmsweise nicht nur auf die Folgen fürs Ländle konzentriert, sondern auf jene Schauplätze, über die in diesen Tagen kaum jemand spricht. Ein Beispiel hierfür ist etwa die Stadt Jilib in Somalia. Dort fanden in der vergangenen Woche abermals Drohnenangriffe durch US-Truppen statt, die mindestens drei Kinder töteten.

Lokalen Medienberichten zufolge wird die Stadt von der gewalttätigen Al-Shabab-Miliz kontrolliert. Das Ziel war allerdings eine Nachbarschaft, die hauptsächlich von Zivilisten bewohnt wird. Drohnenangriffe in Somalia haben in den letzten Monaten und Jahren massiv zugenommen. Amnesty International berichtet von 32 Zivilisten, die in den letzten drei Jahren getötet oder verletzt wurden. Die Organisation Airwars, die seit vergangenen Februar den US-Schattenkrieg in Somalia beobachtet, meint, dass in den letzten 13 Jahren sogar zwischen 72 und 145 Zivilisten durch US-Operationen ihr Leben verloren. In allen Fällen ist von Mindestzahlen auszugehen. Ähnlich wie in anderen Ländern, etwa Afghanistan oder Pakistan, liegen die meisten betroffenen Regionen abgelegen und sind schwer erreichbar. Westliche Journalisten und Beobachter sind so gut wie nie vor Ort präsent.

Verantwortlich für all diesen Terror ist Africom. Jeder Drohnenangriff in Somalia wie auch in Afrika insgesamt wird in Stuttgart geplant und koordiniert. Die Kommandozentrale verbreitet allerdings ganz andere Zahlen als internationale Beobachter und behauptet, seit Beginn der Operationen im Jahr 2007 seien lediglich fünf Zivilisten getötet worden. Alle anderen Opfer, so auch die drei toten Kinder in Somalia, werden wie gewohnt als "Terroristen" betrachtet.