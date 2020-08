Black Lives Matter: Zeit, Rassismus zu verlernen

Der kommt nicht in die Discos rein, in die Clubs, der wird selbst im Tod für einen Kriminellen gehalten, weil er in einer Shisha-Bar saß, für einen potenziellen Vergewaltiger und Drogendealer, er ist der Krawallmacher. Und selbst wenn er für die Nationalmannschaft spielt, aber Blödsinn anstellt, dann wird ihm die Zugehörigkeit entzogen, seine Loyalität in Frage gestellt, dann fällt die Maske. Niemand hat gefragt, was das für eine Botschaft an junge Menschen gesendet hat. Mein Bruder hat geweint. Einer, der in einem großen deutschen Unternehmen in einer Führungsposition arbeitet, musste sich wochenlang von seinen Kollegen Bildzeitungsschlagzeilen anhören. Ich habe das nicht vergessen. Micro-Aggression. Verletzung. Unsere Wunden müssen wir selber verarzten. Heilen, dazu bleibt keine Zeit. Denn der nächste Schlag kommt.

Einmal saß ich in einem Restaurant. Am Nachbartisch ging es laut zu. Eine gefärbte Blondine führte das Gespräch an. "Ja, bei uns hat ja eine Shisha-Bar eröffnet. Oh, das riecht immer so gut. Ich würde ja so gerne da reingehen. Aber es geht halt nicht. Man weiß ja, was für eine Klientel sich dort aufhält." Also gibt es keine Räume für diese "Klientel", aber ihre eigenen Räume sollen sie eben auch nicht haben. Sechs Monate später dann Hanau.

Und wieder haben wir still geweint. Die Tränen verstohlen getrocknet. Wir sind wieder rausgegangen. Ich habe meinen deutschen Mitbürgern weiterhin guten Tag gesagt, ich bin weiterhin in diesem Land geblieben. Aber diese Micro-Aggressionen sind in unsere Seelen gesickert, haben sich in unsere Textur eingewoben. Rassismus macht krank. Rassismus macht depressiv und Rassismus tötet. Das wissen wir. Das ist für manche eine Absichtsbekundung und für andere bittere Realität.

Und für einige offenbar ein Abstraktum in einer Gleichung, bei der auf sonderbare Weise herauskommt, dass es keine Studie zu Polizei und Gewalt geben muss, weil dort Gewalt (und Rassismus) sowieso verboten sei, also auch gar nicht geben könne. Ja, so wie Drogenkonsum verboten ist und es diese Dezernate bei der Kriminalpolizei nicht gibt, wie ja jeder weiß. Rassismus ist so abstrakt, dass es trotz Drohmails aus der Polizei auch an den Bürgermeister meiner Heimatstadt Hannover und an die Kabarettistin Idil Baydar ("Jilet Ayse") weiterhin keinen Aufschrei und keine Gesten gibt, die uns trösten könnten oder schützen.

Wer ist eigentlich wir?

Wie können der Diskurs und das Gespräch aufrechterhalten werden, darüber, wie wir nicht nur mit unserer Gegenwart, sondern auch mit der (kolonialen) Vergangenheit Deutschlands umgehen? Dazu gehören auch die Sensibilisierung und Empathie für die Bedürfnisse und Geschichten der Betroffenen. Zuhören, wenn ein schwarzer Mensch sagt, nein, du kannst nicht N***r sagen. Zuhören. Nicht sofort in die Verteidigungshaltung gehen. Lernen. Verstehen, dass der "Verlust" von Straßennamen, die Antisemiten und Kolonialisten ehren, kein Verlust sein kann. Fühlen, was der Schmerz des anderen ist. Wissen, dass es wie bisher nicht weitergehen kann.