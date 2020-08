Sprachpolizei: Beichte deine Sünden

Stefan Reinecke stellt in der taz fest, "dass in den aktuellen identitätspolitischen Diskursen Klasse kaum eine Rolle spielt. Es gibt eine uneingestandene Nähe des Konzepts der Intersektionalität, der Mehrfachdiskriminierung mit individualistischen Mustern, die durchaus anschlussfähig an neoliberale Ideen sein können." Die Zersplitterung der Gesellschaft in Identitäten, deren Opferstatus immer weiter "verfeinert" wird, führt letztlich dazu, dass das Gemeinsame zerfällt, dass keine Solidarität mehr möglich erscheint – und oft auch gar nicht mehr gewünscht wird. Den herrschenden Eliten könne nichts Besseres passieren, so zitiert der Zeit-Autor Thomas Assheuer den Philosophen Richard Rorty, "als die Kulturalisierung sozialer Konflikte. Sie blieben unbehelligt, wenn sich die Gesellschaft im Streit um 'soziale Stigmata' und 'Pseudoereignisse' zerfleische und dabei den Kampf gegen Rechts links liegen lasse." Auch der Politikwissenschaftler Mark Lilla pflichtet bei: "Wähler in der politischen Mitte oder rechts sehen diese ganze Theatralik der Linken und laufen davon". Es gehe der Identitätspolitik eben nicht um die Änderung der Machtverhältnisse: "Die wollen, dass du niederkniest und deine Sünden beichtest."

Der Philosoph Robert Pfaller schreibt in seinem Buch "Erwachsenensprache", dass "so gut wie alle neoliberalen Projekte irgendwelche Rücksichten auf irgendwelche Empfindliche" vorsähen. Und dies nicht nur, um "der Bereicherung ein humaneres Antlitz" zu verleihen, sondern auch, "weil gerade dies die Bereicherung und Privatisierung ermöglicht, indem es die Räume der Gleichheit zerstört. Die zeitgenössischen Eliten der Empfindlichkeit rekrutieren sich aus den Großprofiteuren der neoliberalen Ungleichheit sowie aus deren nützlichen kleinen Mitläufern und Komplizen, in den Funktionen willfähriger Opferdarsteller und pedantischer Oberaufseher." In den Räumen der Gleichheit dagegen ließe sich die "Verhandlung und Herstellung einer egalitären, demokratischen Gesellschaft" betreiben, schreibt Pfaller, und nur so könne "der durch die neoliberalen Ungerechtigkeiten immer mehr profitierende Rechtspopulismus zum Stehen gebracht werden."

Doch Widersprüche interessieren Anhänger der Identitätspolitik selten – und Widerspruch ist nicht erlaubt. Pfaller spricht von einer "dogmatischen Beendigung jeglichen Diskurses im Vorhinein". Für den Radikalfeminismus etwa habe jede Beschuldigung "automatisch recht", es gebe "keine geregelten Verfahren mit Anklägern und Verteidigern, Beweismittelerhebung, Anhörung von Zeugen und Beschuldigten ...". Und Pfaller weiter: "Die zartfühlenden und stets auf Inklusion bedachten Politiken der Moralisierung des öffentlichen Raumes erweisen sich hier als rücksichtslos exkludierend und gewissenlos brutal im Umgang mit denjenigen, denen sie Verletzung von Empfindlichkeit vorwerfen: Sie machen sie ohne Umstände, sozusagen standrechtlich, zu Unpersonen."

Wo sind die Proteste im Fall Assange geblieben?

Als die Autorin und Schauspielerin Lena Dunham ("Girls") das Dogma, jeder Frau müsse bei einer "MeToo"-Beschuldigung geglaubt werden, nein, nicht anzweifelte, aber für eine Ausnahme im Fall eines Freundes plädierte, brach ein Shitstorm über sie herein. Dunham ruderte eilig zurück. In so einem Klima war es auch möglich, den Wikileaks-Aufklärer Julian Assange durch eine komplotthaft konstruierte (und inzwischen, nachdem der Zweck erfüllt war, von den schwedischen Behörden zurückgezogene) Vergewaltigungsbeschuldigung moralisch zu diskreditieren. Selbst als Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter für Folter ("Vor unseren Augen kreiert sich ein mörderisches System."), sich Anfang des Jahres des Assange-Falles annahm, blieben größere Proteste der Medien aus.

Dann wäre da noch Woody Allen, der zwar juristisch von den Vorwürfen freigesprochen wurde, im Jahr 1992 seine damals vierjährige Adoptivtochter Dylan Farrow missbraucht zu haben. Aber im Jahr 2013 wurde er von Mia Farrow, deren Sohn Ronan und dem angeblichen Opfer erneut (aber ohne neue Befunde) an den Pranger gestellt. Schauspieler verdammten daraufhin den Regisseur, die Forderung wurde erhoben, seine Filme zu boykottieren, und in Deutschland verlangten Rowohlt-Autoren, darunter die Spiegel-Kolumnistin Margarete Stokowski, dass der Verlag von der Veröffentlichung der Woody-Allen-Memoiren Abstand nehme. Denn: "Wir haben keinen Grund, an den Aussagen von Woody Allens Tochter Dylan Farrow zu zweifeln." Eine ungeheure Aussage, wenn man etwa den Text von Allens Adoptivsohn Moses Farrow liest, der die Vorwürfe detailliert widerlegt (hier und dort) und auch Gründe dafür liefert, warum sie erhoben wurden.

Wenn ein Mann die Perspektive einer Frau einnimmt

Wer sich nach der Moses-Farrow-Lektüre das erbärmlich redundante Gestammel von Kathrin Passig, Unterzeichnerin der Woody-Allen-Denunziation, in einem Deutschland-Radio-Interview anhört, dem kann nur schlecht werden. Ein weiterer Unterzeichner ist Sascha Lobo, "Spiegel"-Kolumnist mit Irokesenbürste. Lobo betreibt haartechnisch also das, was Anhänger der Identitätspolitik "kulturelle Aneignung" nennen – merkwürdigerweise ist er von solchen Anklagen bisher verschont geblieben. Eine Hamburger Kita dagegen hat vergangenes Jahr Eltern empfohlen, auf die Kostümierung ihrer Kinder als Indianer zu verzichten. Die Grundschullehrerin Birgit Schmidt merkte daraufhin in der taz an, dass ein Indianerkostüm "Ausdruck der Sympathie mit den unterdrückten indigenen Völkern Amerikas" sei, so wie auch bei einer Verkleidung als Jim Knopf oder Mulan stecke dahinter Bewunderung. Verbiete man weißen Kindern, "sich als nichtweiße Menschen zu verkleiden, so sagt man: Für dich kann es nur weiße Helden geben. Das ist absurd und fatal."

In der "Zeit" fasst Sarah Pines das Verbot der kulturellen Aneignung in Sachen Literatur zusammen: "Eine weibliche Autorin darf zwar ohne Probleme die Erzählperspektive eines Mannes einnehmen. Einem Mann aber wird abgeraten, aus der Erzählperspektive einer Frau zu erzählen. Weiße Autoren sollen überdies keine ethnischen Minderheiten darstellen, heterosexuelle Autoren keine anderen sexuellen Identitäten." Was also heißt: Shakespeare hätte "Othello" nicht schreiben dürfen, Fontane nicht "Effi Briest", und dass Flaubert gar behauptet hat: "Madame Bovary bin ich", das verdient die allergrößte Ächtung. In der Gegenwart hat es unter anderem Jeanine Cummins getroffen, sie ist "nur" zu einem Viertel Puerto Ricanerin und hat trotzdem den Bestseller "American Dirt" geschrieben, in dem sie die Flucht einer Mexikanerin mit ihrem Kind vor Drogengangstern schildert. Gleich war ein Hashtag da, der der "weißen" Autorin einen Tabubruch vorwarf.

Halle Berry kann keine Trans-Frau spielen

Im Vorwurf der kulturellen Aneignung, so die Literaturwissenschaftlerin Anja Hertz, stecke eine "reaktionäre Vorstellung von kultureller Reinheit". Dass man es auch als Verbeugung, als Verehrung, als Reverenz oder Hommage verstehen kann, wenn etwa Weiße Jazz spielen, Elvis schwarze Rhythmen in den Mainstream einspeist oder Deutsche türkisch kochen, wollen Anhänger der "kulturellen Aneignung" nicht nachvollziehen. Ignoriert wird auch, dass Schauspiel mit Verwandlung zu tun hat, also damit, eine Rolle zu spielen. Der Idealzustand für Identitätspolitiker wäre wohl erst erreicht, wenn jede und jeder sich selbst – und nur sich selbst! – darstellte. Es wird also weiter Anklagen hageln, so wie jene, als Scarlett Johansson und Halle Berry Trans-Frauen spielen wollten, nach wütenden Protesten davon Abstand nahmen und sich demütig entschuldigten. Rollen für Trans-Personen sollen nämlich nur von solchen gespielt werden, und es gäbe sowieso zu wenige. Wenn es aber eine Quote für Trans-Personen im deutschen Kino gäbe, wären diese praktisch unsichtbar: Patricia Metzer von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti) schätzt, dass zwischen 20.000 und 80.000 Menschen in Deutschland transsexuell sind. Das wären, nimmt man die höhere Zahl, etwa 0,1 Prozent.