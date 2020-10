OB-Wahl in Stuttgart: Siller fragt: leider nicht Frank Nopper

Foto: Joachim E. Röttgers

Frank Nopper, Jahrgang 1961, ist in Stuttgart aufgewachsen. Nach dem Abitur hat er eine Lehre zum Bankkaufmann gemacht, dann Jura in Tübingen und Speyer studiert und mit Promotion zum Finanzverfassungsrecht abgeschlossen. Er war Rechtsreferendar am Stuttgarter Landgericht, Abteilungsleiter bei der Messegesellschaft Stuttgart, Geschäftsführer der Schreiner-Landesinnung Baden-Württemberg und Lehrbeauftragter für Arbeits-, Handels- und Gesellschaftsrecht an der Hochschule in Esslingen. Seit 2002 ist er Bürgermeister von Backnang. Als Oberbürgermeister von Stuttgart kandidiert er für die CDU. (red)