Verdi-Streik: Corona macht solidarisch

Doch keine Corona-Helden

Die Arbeitgeberseite hat bislang noch kein Angebot für mehr Lohn vorgelegt. Stattdessen fordert die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) unter anderem "tarifliche Regelungen zur Entgeltumwandlung für das E-Bike- und Fahrrad-Leasing". Grund für die Sparsamkeit: "Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise werden die kommunalen Arbeitgeber noch lange belasten." VKA-Präsident Ulrich Mädge, Oberbürgermeister von Lüneburg, hält die Warnstreiks "für völlig überzogen". Zumal ja viele ErzieherInnen und Beschäftigte von Schwimmbädern, Museen und Sporteinrichtungen während des Lockdowns gar nicht gearbeitet und dennoch ihr Geld bekommen hätten. "Das holzschnittartige Bild von 2,4 Millionen 'Corona-Helden' im öffentlichen Dienst, das die Gewerkschaften gerne zeichnen, entspricht nicht der Realität", so die VKA per Pressemitteilung. Für die dritte Verhandlungsrunde am 22. Oktober ist ein Angebot zugesagt, erwartet wird es bereits Ende dieser Woche.

Um den Arbeitgebern die Kampfbereitschaft zu signalisieren, blieben in den vergangenen Wochen bundesweit in vielen Kommunen tageweise Kitas geschlossen, in Krankenhäusern fehlte Pflegepersonal, Müllautos blieben im Depot. Am Donnerstag vergangener Woche war in Stuttgart Großkampftag. Auf der Abschlusskundgebung im Stuttgarter Stadtgarten steht in der Menge eine gutgelaunte Gruppe von Krankenpflegerinnen. "Wir kommen vom Klinikum Stuttgart", sagt Karin Harsch, 56 Jahre alt, seit 1989 im Klinikum. "Auf unserer Station sind heute nur noch zwei Kolleginnen." Sie freut sich, dass bei ihr auf der Radioonkologie die Streikfront steht. Doch wie sieht’s in der Pflege aus? "Durchwachsen", räumt die Kollegin Anette Rutkowsky ein, seit 1992 in Klinikum. Sie glaubt, dass viele KrankenpflegerInnen sich zu schnell ein schlechtes Gewissen machen lassen, wenn es heißt: "Ihr könnt doch die Kranken nicht alleine lassen." Zum Teil werde von den Vorgesetzten auch starker Druck ausgeübt.