Kino Metropol: "Machen Sie's zur Chefsache!"

Coronamüde, mit chronischen Theater-, Konzert- und Kinoentzugserscheinungen überdenke ich die Konsequenzen der Kinoschließung. Es breitet sich ein Gefühl in mir aus, eine Mischung aus Trauer, aus Frust. Ratlosigkeit! Ich spreche mit KollegInnen, die sind maßlos enttäuscht und zornig. Mitten hinein in diese Pandemie, in der manche von ihnen nicht mehr wissen, wie sie die Miete zahlen sollen – wo jegliches Gefühl von Sicherheit und Verlässlichkeit für die Zukunft schwindet –, platzt die Nachricht von der Schließung eines Kinos, das hier in Stuttgart seinesgleichen sucht. Es ist so falsch wie es nur sein kann.

Wir müssen erfahren, dass die Befriedigung von Anlegern, sprich das Anhäufen von Geld, dass Rendite mal wieder wichtiger sind. Erinnerungen werden wach: Es ist 2007. Ich sitze im großen, vollen Saal im Metropol bei der Preisverleihung der Filmschau Baden-Württemberg. Mein Debütfilm "Fliegen wirst du noch!" lief auf dem Festival. Und plötzlich fällt mein Name. Eine lobende Erwähnung für meinen ersten Film! Hilfe! Ich bin im Kinosessel versunken vor Aufregung, denn ich war ja vollkommen unvorbereitet. Oder meine Erinnerung an das ausverkaufte Haus und die wunderbare Stimmung bei der Premiere meines Dokumentarfilms "Nicht ohne uns!" über kleine Helden dieser Welt, zehn Jahre später. Wie meine Protagonistin, die fast blinde Rebekka aus der Schweiz ohne ihren Blindenstock auf die Bühne findet. Wie die Menschen nicht nach Hause gehen wollen. Diese Erlebnisse in den geschichtsträchtigen, großzügigen Räumen des Metropol sind unvergesslich.

Und natürlich denke ich an die Festivals wie die Filmschau Baden-Württemberg, wo die Talente der Filmakademie Ludwigsburg, der international renommierten Kaderschmiede um die Ecke, ihre ersten Werke einem Publikum präsentieren, mit ihm ins Gespräch kommen.

Ich denke an das noch junge SWR Doku Festival, 2017 neu gegründet, mit seinen großartigen Filmen, das hier sein Zuhause fand. Ich denke an die Begegnungen im Foyer, die Gespräche mit KollegInnen, den so wichtigen Austausch, an das gemeinsame Schauen und Fachsimpeln und Mitfiebern bei der Preisverleihung.