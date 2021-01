Kino Metropol: Klettern für die Bank

Der Kampf um das Stuttgarter Metropol-Kino ist ein Paradebeispiel dafür, wie Kultur unter die Räder kommt, wenn privates Kapital regiert. Ob es genossenschaftlich organisiert ist wie bei der Volksbank, spielt dabei keine Rolle.

Was wäre wohl besser, fragen sich manche in diesen kalten Tagen: Geld in ein Kino zu stecken oder in eine Kletterhalle? Je nach Gemütslage wird die eine zum Lichtspieltheater neigen, weil es Leben auf die Leinwand bringt, der andere könnte Klettern bevorzugen, weil es gut für den Körper ist. Nun reden wir hier nicht von Eintrittskarten, sondern von richtigen Investitionen in Unternehmungen, deren Grundlage das Erzielen von Profit ist. Was also bringt mehr Cash – Kino oder Kraxeln?

Im vorliegenden Falle hat sich die Eigentümerin des Gebäudes in der Stuttgarter Bolzstraße, in dem das eine oder andere zur Durchführung gelangen kann, für die Leibesübungen entschieden. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil es sich bei ihr um eine Fondsgesellschaft handelt, die Union Investment, kurz UI, die ein Vermögen von 323,4 Milliarden Euro verwaltet, und dies, so verspricht es deren Vorstandsvorsitzender Hans Joachim Reinke, im Sinne ihrer Kundschaft stets zu vermehren gedenke. Da hat es Kino schwer. Auch ein so traditionsreiches wie das Metropol, und sogar wenn die riesige Geldeinsammelstelle den Volksbanken gehört.