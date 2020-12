Lichter der Großstadt

Wenn du eine Stadt ständig als Spaziergänger durchkämmst, lösen Beobachtungen und Ereignisse seltsame Gedankensprünge aus. Deshalb musst du nicht gleich zum Psychiater. Beim Herumgehen fühle ich mich oft, als käme ich gerade aus dem Kino und ginge in eine neue Filmlandschaft hinein. Dazu gesellt sich meine Macke, Bilder auch weit entfernter Ereignisse vor meiner Nase zu sehen.

Als neulich eine junge Frau aus Kassel auf der Bühne einer "Querdenken"-Demonstration schwadronierte, sie fühle sich wie Sophie Scholl, erinnerte ich mich, wie ich vor einiger Zeit im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Sillenbuch gelandet war. Ursprünglich wollte ich nur in der Nachbarschaft der Schule das Container-Camp der Geflüchteten besuchen. Bis heute wohnen dort 60 Menschen aus afrikanischen/arabischen Ländern in Blechkästen. Stuttgarter Wirklichkeit.

Ich habe mich dann ein wenig umgeschaut in diesem Gymnasium. Vielleicht war das allgemeine Geschichtsbewusstsein früher besser als heute. 1983, sieben Jahre nach der Eröffnung, setzten sich SchülerInnen und Eltern erfolgreich dafür ein, ihre Schule Geschwister-Scholl-Gymnasium zu taufen. Eine passende Geste in einem Stadtteil, in dem mal Clara Zetkin zu Hause war.

Bevor ich begann, als Spaziergänger herumzuirren, hatte ich das Lichtspielhaus als einzige Chance gesehen, aus meinem dörflichen Herkunftsmief in eine städtische Kulisse zu flüchten. Zur richtigen Zeit im richtigen Kino abzuhängen, ist hin und wieder prickelnder als sich in einer abgefuckten Bar in New York abzuschießen. In den Neunzigern flüchtete ich sehr oft ins Kino. Am erregendsten war es, den damaligen Stuttgarter Palast in der Bolzstraße zu verlassen und dann den Schnellimbiss auf der anderen Straßenseite so cool zu betreten, als hätte mir Sundance Kid gerade das Pferd unterm Arsch weggeschossen.

Der Schnellimbiss hieß Zum Zum. Niemand kann für eine Wurstbude einen besseren Namen erfinden als Zum Zum. Und niemand, der angeschossen aus dem Kino kam, konnte eine größere Szene über das Leben und den Verlust erleben als im Zum Zum. In dieser Futterkrippe wurde die Currywurst von einer Frau zubereitet, die großen Respekt genoss. Niemals klagte sie wie all die Kleinstadthelden, die sich für Verlierer hielten, weil sie sich in ihrer Dosenbier- und Tütenphase mit ein paar sentimentalen Rocksongs den Rest gegeben hatten.