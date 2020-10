On Heaven's Door

Macht aber nichts, denn derselbe Sozialdemokrat verspricht den Leuten auch das "365-Euro-Jahresticket" für den öffentlichen Verkehr. So könnten dir ein paar Kröten mehr für die Miete bleiben, falls du das Jahrhundert-Schwein hast, eine bezahlbare Wohnung zu ergattern. Dass Körner noch im Juli 2018 das von leicht links vorgeschlagene 365-Euro-Jahresticket im Gemeinderat als "groben Unfug" verhöhnte, tut nichts zur Sache. Jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung zu ändern. Auch in der SPD dachte man früher ja anders und eher sozialdemokratisch, so gegen 1890.

Aber was schreibe ich hier. Grober Unfug. In einem OB-Wahlkampf gibt es keine Parteien mehr. Auf keinem Plakat der lebenden Parteileichen im Wahlkampf ist ein Logo ihres Vereins zu sehen, nicht von SPD, CDU, Grünen usw. Wie Kaiser Wilhelm II. kennen wir keine Parteien mehr, wir kennen nur – ja was? Deutsche? Äh. Pfui. Als Oberbürgermeister bist du für alle da: für dich und mich und Müllers Kuh und den Esel noch dazu. Scheißwurscht, welche Partei deinen Wahlkampf mitorganisiert, mitfinanziert und vermasselt. Man muss das verstehen: Es geht nicht mehr um CDU oder Muh, um Dings oder links und schon gar nicht um Politik. Es geht um alles in der Welt. Und das ist Stuttgart.

Diese radikale Überparteilichkeit tut gut in diesen Tagen der Seuche, die uns alle erwischen kann, wenn auch, je nach Wohnlage, mit unterschiedlichen Folgen. Wahrscheinlich bringt ein (nach eigenen Angaben) "überparteilicher OB-Kandidat" namens Sebastian Reutter die selbstlose Wahlkampf-Maloche mit seinem grandiosen Werbewortspiel auf den Punkt: "Ein Satz zu mir: Einsatz". Das sage ich doch schon seit Berti Vogts: Fresst Gras! Aber lasst euch nicht erwischen, am Eckensee.

Fast bin ich geneigt, beim Blick auf den Stuttgarter OB-Wahlkampf dem Titel eines Kapitels in Max Czollekzs neuem, sehr empfehlenswerten Buch "Gegenwartsbewältigung" zu folgen: "Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur noch Heimat". Diese "Heimat" wird heute gepredigt, um das Zusammenspiel von Vergangenheit und Gegenwart auszublenden. Man faselt stattdessen fortwährend von "Zukunft". Jeder Kreisklasse-Coach aus dem Marketing-Büro, der heute PolitikerInnen trainiert, hat bei Psychologen aufgeschnappt, dass der Großteil unserer Hirnspeicher nicht, wie viele denken, mit Ereignissen aus der Vergangenheit und Gegenwart gefüllt ist. Sondern mit diffusen Bildern einer ungewissen Zukunft. Und so ballert die Propaganda in allen Bereichen unsere Hirne zu mit Versprechungen für irgendeine "Zukunft". Wie Herr K. mit seinem Slogan "Stark in die Zukunft". Wie geht jemand "stark" in die Zukunft? Mit Sozen-Muckis aus dem Proteineimer?

Da rührt mich fast schon der Slogan der Grünen-Kandidatin Veronika Kienzle, wenn sie meine letzten Hirnzellen durcheinanderbringt: Ihr Motto "Hier fürs Wir" klingt betörend schön, sobald man diese Poesie gehaltvoll zu Ende führt: "Hier fürs Wir. Wulle-Bier."

Kienzles gefährlichster Gegner allerdings ist nicht ihr Slogan oder gar die politische Konkurrenz. Wer sie am meisten Stimmen kosten kann, ist der amtierende OB. Der hat zuletzt beim Rückblick auf seine Amtszeit dermaßen miese Umfragewerte eingefahren, dass es für die Grüne ratsam wäre, sich so gut zu maskieren, dass niemand auf die Idee kommt, einer ihrer Parteikollegen heiße Fritz Kuhn.