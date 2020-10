Pakt mit dem Teufel

Mein Verhältnis zur deutschen Geschichte ist also klar: Sobald ich gut eingeseift in den Spiegel schaue, denke ich an die DDR. Und in solchen Augenblicken bin ich wesentlich entspannter, als wenn ich an dem Denkmal aus Berliner Mauersteinen vor dem Stuttgarter Landtag vorbeikomme. Am 9. November 2009 hat es der Chef des Hetzblatts "Bild", Kai Diekmann, dem Ministerpräsidenten Günther Oettinger übergeben. So kam am 20. Jahrestag des Mauerfalls im Stuttgarter Schlossgarten zusammen, was zusammengehört. Und heute stinkt der Nationalismus überall zum Himmel.

Wenn nach wie vor von der "Mauer im Kopf" die Rede ist, dann gilt diese Metapher auch für meinen Hirnbereich. Nur hat in meinem Fall die Mauer mit Fußball zu tun. Am Abend des 9. November 1989 saß ich mit mehr als 67.000 anderen Bekloppten im Stuttgarter Neckarstadion, wo der VfB im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayern München spielte. Eigentlich hätte die Partie nach der "Tagesschau" beginnen sollen, aber die ARD-Sendung überzog an diesem Abend so drastisch, dass sich sogar im Neckarstadion herumsprach, dass die Berliner Mauer nicht mehr dicht war. Nach dem 3:0-Sieg des VfB ging ich nach Hause und packte ein paar Unterhosen und meine Reiseschreibmaschine zusammen, um am anderen Morgen nach Berlin zu fliegen. In der Frontstadt war die Stimmung weiß Gott nicht überall so fröhlich, wie es uns bis heute die Party-Bilder des Fernsehens weismachen wollen.

Aber lassen wir dieses Kapitel, das einzige bemerkenswerte in den Annalen des VfB. Am Tag bevor ich diese Zeilen hier getippt habe, war ich in den Straßen unterwegs, um mir die lustigen Plakate des Stuttgarter OB-Wahlkampfs als Kolumnenstoff einzuverleiben. Als ich aber am 30. Jahrestag der sogenannten Wiedervereinigung mit eingeseiftem Gesicht wieder zur Klinge griff, fiel mein Kolumnenkonzept "Auf der Straße" in sich zusammen wie 1989 der antifaschistische Schutzwall (eine Bezeichnung, die heute die Paywall von "Bild" verdient hätte).

Kaum hatte ich meinen Edelstahl von Mühle angesetzt, fiel mir ein, wie ich als Programmplaner eines Heslacher Live-Clubs im Sommer vor der Wende einen Zettel gebastelt hatte: "Das Alte Schützenhaus grüßt Gorbatschow mit Rock aus der DDR". Am 14. Juni 1989 kam der Sowjetpräsident Michail Gorbatschow nach Stuttgart. Da war Lothar Späth noch bestechungsgeiler Ministerpräsident, bevor er als westlicher Beutemacher den ehemaligen VEB Carl Zeiss Jena überfiel und für den dritten deutschen Staat nach dem Ende der Nazi-Diktatur vereinnahmte.

Bei Gorbis Besuch gab es in der Stadt neben schwäbischer Folklore einen nicht minder peinlichen Staatsempfang, und am selben Abend trat die DDR-Band Brigitte Stefan & Meridian im Alten Schützenhaus in Heslach auf. Neue Deutsche Welt Ost, leicht verspätet. Das zeitliche Zusammentreffen von Konzert und Staatsbesuch war reiner Zufall. Wir aber beherrschten kapitalistisches Marketing auch ohne asoziale Medien und verteilten affige Flugblätter, heute Flyer genannt.