Buch von Winfried Hermann: Die Schwaben und ihr Automobil

Hier produzierten Daimler, Audi und Porsche erfolgreich Jahr für Jahr immer mehr Fahrzeuge. Wer etwa bei Bosch oder Daimler einen Arbeitsplatz hatte, fühlte sich in den Wiederaufbaujahren und bis zur ersten größeren Krise, die mit der Automatisierung der Produktion verbunden war, so sicher wie ein Beamter: "I schaff’ beim Bosch" und "I be beim Daimler" – das waren die Ansagen stolzer Mitarbeiter, die sich mit ihrer Firma wie mit deren Produkt identifizierten. Und das waren auch Sätze, die manch einem Werber den Weg ins Herz des zukünftigen Schwiegervaters ebneten. Man sagt, dass die schwäbischen Intellektuellen wie Hölderlin oder Hegel ihre Erben in den großen Erfindern der Moderne, in einem Bosch oder Daimler, gefunden haben. Da könnte was dran sein.

Damals produzierte man mit deutlich mehr Beschäftigten in der Branche noch deutlich weniger Fahrzeuge als heute. Aber auch jetzt hängen noch rund eine halbe Millionen Arbeitsplätze von den etwa sechs Millionen, die es in Baden-Württemberg insgesamt gibt, direkt oder indirekt am Auto. 75 Prozent aller Fahrzeuge werden exportiert und die Zulieferer haben zum Teil noch höhere Exportquoten. Bosch und viele kleinere und weniger bekannte Zulieferer sagen gerne von sich, ihre Teile seien in fast allen Fahrzeugen der Welt verbaut.

Dies alles hat dazu geführt, dass die Menschen nicht nur das Autofahren lieben gelernt haben, sondern auch die Autoindustrie: Das Auto wurde für viele Familien zum Mittelpunkt des Lebens, zum Garanten für einen sicheren Arbeitsplatz, für Wohlstand und eine sonnige Zukunft. Man könnte mit Loriot sagen: Ein Leben ohne Auto ist denkbar, aber sinnlos. Seit Generationen trägt die Faszination für Komfort, Ästhetik und Technik dazu bei, dass man in Baden-Württemberg von klein an auf Autos sozialisiert wird. Das Auto .steht bis heute für Fortschritt und Moderne. Wie lange noch?

Mein Weltkugeltaunus

Meine Generation und ich waren bereit, am Erfolg des Automobils begeistert mitzuwirken. Im Alter von 16 Jahren begann ich, mit dem Auto meines Vaters zu üben. Der Hof am Haus meiner Eltern war gepflastert und hatte die Form eines großen T. Weil er einst für landwirtschaftliche Pferdewagen genutzt worden war, gab es genug Platz für meine ersten Manöver. Hier lernte ich das Anfahren, Vorwärtsfahren, Rückwärtsfahren, Kurvenfahren auf engstem Raum und das Einparken. Weil ich in jeder freien Stunde übte, war ich schnell besser als meine ältere Schwester, die einmal Gas und Bremse verwechselte und in den Hühnerstall fuhr. Wir haben sie so ausgelacht, dass sie danach nicht mehr weiter üben wollte. "Mir könnte so etwas nie passieren", spottete ich, bis ich selbst an der Mauer des Gartenzauns entlangschrammte. Während unser Wagen die Fahrt in den Hühnerstall ohne sichtbare Folgen wegsteckte, blieben diese Spuren weithin sichtbar.