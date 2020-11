Copenhagen

Willy Vlautins Art zu schreiben traf mich in der Seele. Wer schon hat noch Hoffnung, und warum hatte ich nie von diesem Mann gehört? Einige seiner Figuren schien ich aus Spelunken zu kennen, in denen ich früher getrunken und kettengeraucht hatte. Die Straßen der Stadt, in denen sich seine Verlierer bewegen, konnte ich beim Lesen riechen. Seit Georges Simenon ist es kein Geheimnis, dass ganze Romane aus dem Geheimnis von Gerüchen entstehen. Die Straßen in Vlautins Buch riechen nach Dosenbier, Knockouts und der Hoffnung, noch einmal aufzustehen.

Erst als ich "Ein feiner Typ" ausgelesen hatte, stellte ich fest, dass der Roman im Original "Don't skip out on me" heißt. Der Soundtrack zum Roman stand also aus purem Zufall bereits in meinem Regal. Ich legte die Scheibe auf und erlebte wieder etwas Merkwürdiges: Die Erzählkunst des Romans lieferte scharfe Bilder für das Kopfkino, während mich die Musik zu diesem Film buchstäblich einhüllte. Der Sound der Platte vermischte sich mit dem Sound der Buchs, und die Rhythmen stimmten so sehr über, dass sie den Takt meines Herzschlags steuerten. Das war Swing. Die Worte tanzten.

Erst nach diesem Trip fiel mein Blick auf den Klappentext des Buchs. Und jetzt zweifelte ich an meinem Verstand. "Willy Vlautin, geboren 1967 in Reno, Nevada, ist Sänger und Songschreiber der Folkrockband The Delines".

Jetzt pass mal gut auf, Willy fuckin' Vlautin, sagte ich, ich lasse mich von dir nicht länger verarschen. Seit Jahren schon habe ich eine Platte exakt dieser Delines im Regal, eine LP mit dem Titel "Colfax", voller hinreißender Country-Songs. Auf dieser Platte aber singt nicht Mr. Willy Vlautin, sondern Mrs. Amy Boone. Und Amy Boone ist, selbst mit Rücksicht auf alle offenen Grenzen der Gender-Debatte, eine Frau mit entsprechender Stimme.

Ich zog "Colfax" aus meinem Regal, und wieder stieß ich erst im Innern der Hülle auf die Wahrheit: Alle Songs des Albums stammen von Willy Vlautin (dem neben "Guitars" auch "Vocals" zugeordnet werden; er hat etwas Hintergrundgesang beigesteuert). Kaum erwähnenswert, dass ich mir postwendend ein neues Album der Delines zulegte: "Scenic Sessions" mit Amy Boone als Leadsängerin und Willy Vlautin als Songwriter, Gitarrist und Sänger.

Okay, Willy, sagte ich, ich kann dich nicht für meinen Zustand verantwortlich machen. Du bist Songschreiber, Musiker und Romanautor von Beruf, nicht Klappentexter deines Verlags. Im Grunde aber war ich froh über meine Sprünge zwischen Platten und Büchern. Nach und nach hatte mich die Erregung des Schnüfflers erfasst – voller Genugtuung, die Google-Suchmaschine gemieden und mir deshalb ein paar musikalische und literarische Haken eingefangen zu haben. Die üblichen digitalen Schnellschüsse beim Googeln hätten diesen Trip verhindert. Ich hatte Willy Vlautin im Unterbewusstsein gesucht und ihn in einem Papier- und Vinyl-Labyrinth gefunden. That's magic.

Ich begann den Roman "Motel Life" zu lesen, der mit Emile Hirsch, Dakota Fanning und Stephen Dorff verfilmt worden war. "Motel Life" ist die schmerzend schöne Loser-Geschichte zweier Brüder, die im Jahr, als Evander Holyfield den Favoriten Mike Tyson in Nevada durch technischen K. o. besiegt, nur selten etwas gewinnen. Einmal beklagt einer der Brüder, keinen einzigen Krümel Copenhagen mehr zu haben. Copenhagen, sein Lieblingskautabak, beruhige die Nerven.

Und dann unterhalten sie sich über den Film "Der Texaner", einen Western voller skurriler Menschen, in dem Clint Eastwood eine Menge Tabak kaut, aber anscheinend nicht so cool wie im richtigen Leben, wo man sich die Zähne damit versaut: "Filmstars, die machen so einen Scheiß nicht. Die nehmen Privatstunden, da bringt ihnen dann einer bei, wie man kaut ..."