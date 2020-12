Erste Damen: Ladykracher

Der Wind of Change blieb ein laues Lüftchen. Selbst 2020 noch kein First Sir an der Seite einer Oberbürgermeisterin. Stattdessen trägt es in den Stuttgarter Talkessel abermals eine Frau, die – wie Stefanie Schuster – schon viel Erfahrung sammelte an der Seite eines Stadtoberhaupts. Der Gatte meint der Stadt wieder ein leuchtendes Image verpassen zu können und zu müssen. Gudrun Weichselgartner-Noppern zumindest zieht beim allerersten Auftritt im Rathaus die coronabedingt wenigen und zugleich aber alle Blicke auf sich. Sogar das Stuttgarter Ross im Großen Sitzungssaal blinzelte nach den Overknees.