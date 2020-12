Stuttgart 21: Bis zu 1,4 Milliarden Euro Mehrkosten bei S 21?

Es blieb aber nicht bei diesem Betrag. Im Dezember 2012 sickerte durch, der Kostenrahmen müsse deutlich erhöht werden, auf 6,5 Milliarden Euro. Bis zur Aufsichtsratssitzung Anfang März 2013 stand das Projekt deshalb zum – bis dato – letzten Mal auf der Kippe, ein Ausstieg wurde aber, auch durch eine Intervention des damaligen Kanzleramtsministers Ronald Pofalla, abgewendet.

Ende 2017 dann die nächste Runde: Erneut musste die Bahn Mehrkosten einräumen, und im Januar 2018 hob der Aufsichtsrat den Gesamtkostenrahmen auf nunmehr 8,2 Milliarden Euro an, inklusive eines Puffers von rund 500 Millionen Euro. Ronald Pofalla war zu diesem Zeitpunkt schon Infrastrukturvorstand der Bahn und verantwortlich für Stuttgart 21. Seine Haltung zur Kostenentwicklung zitierte das Handelsblatt 2019 folgendermaßen: "In der Ruhe liegt die Kraft – und fröhlich bleiben." Lustig, schrieb die Zeitung weiter, fände das allerdings niemand, und prognostizierte: "Stuttgart 21 wird für die Bahn wohl zum Finanzdesaster."

Dass auch mit 8,2 Milliarden nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sei, vermuteten schon vor der erneuten Anhebung viele Experten. Das Münchner Verkehrsberatungsbüro Vieregg & Rößler kam in eigenen Berechnungen im Dezember 2015 auf etwa 9,8 Milliarden Euro, der Bundesrechnungshof (BRH) im Jahr darauf auf rund zehn Milliarden. Und auch aus dem im Sommer 2020 bekannt gewordenen Papier des BRH geht dies hervor – hier ist zwar nie von konkret bis zu zehn Milliarden die Rede, aber bereits auf Seite 4 von fünf Milliarden Euro Mehrkosten, die die Bahn noch aufbringen müsse (Kontext berichtete). Die DB und das Bundesverkehrsministerium unter Leitung von Andreas Scheuer (CSU), so schrieb der "Tagesspiegel" im September, hatten noch verhindern wollen, dass das Papier an die Öffentlichkeit dringt. Ohne Erfolg. Der Bundesrechnungshof stellte es ins Netz. Scheuers Ministerium attestieren die Prüfer darin eine "laissez-faire-Haltung", denn es wisse um die Kostensteigerung, habe allerdings "offen gelassen, wie es den Auswirkungen der erkannten Risiken begegnen will".

Bleibt abzuwarten, wie lange diese Haltung noch Bestand hat.