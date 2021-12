Gemeinnütziger Journalismus: Die Zukunft ist jetzt

Kontext gehört zu den Pionieren im Non-Profit-Journalismus. Und eigentlich sind wir in dieser jungen Branche schon ein Methusalem, dessen Rat von den Neugründungen immer wieder gefragt ist. Gerade im Lokalen, wo die Not besonders groß ist, wo es immer weniger Zeitungen gibt, Kontrollinstanzen ausfallen, entsteht Neues. "Rums" hält in Münster die Augen offen, "Veto" macht in Dresden und darüber hinaus Journalismus mit Haltung. Und die "Relevanzreporter" um Alexandra Haderlein wollen in Nürnberg dort in die Tiefe gehen, wo die Zeitungen vor Ort nur noch an der Oberfläche kratzen. Derzeit sind sie und ihr Team noch in der Aufbauphase. Wir von Kontext wünschen viel Erfolg. Sie alle finden sich wieder im Forum für gemeinnützigen Journalismus, das Kontext vor einem Jahr mitgegründet hat.

Gemeinnütziger Journalismus klingt unsexy. Er ist es aber nicht. Die vielen Projekte von "Investigate Europe" über "Netzpolitik.org" bis zur Neugründung "Relevanzreporter" sind aufregend, weil sie ihre Arbeit transparent machen, die LeserInnen miteinbeziehen und um ihre Rolle als Aufpasser wissen. Hier passiert die Zukunft. Wir sind dabei.