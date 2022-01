Die Wächter enthaupten sich

Als mediales Postscriptum sei noch auf die "Querdenken"-Demo vom vergangenen Samstag hingewiesen. Rund 3000 von ihnen sind vor das SWR-Gebäude in Stuttgart gezogen, einige haben dort "Lügenpresse!" skandiert und in einer beliebten Telegram-Gruppe ist ein Video, das ihren Demo-Aufzug dokumentiert, mit der Bemerkung versehen: "Die Medien sind das Virus!" Und in derselben Gruppe wird, nur wenige Postings später, ausgerechnet das öffentlich-rechtliche Format "Monitor" dafür gefeiert, kritisch über die üppigen Impfvergütungen niedergelassener Ärzte berichtet zu haben. Ohne diese Arbeit, sagt Moderator Georg Restle, wäre "die Impfkampagne der Bundesregierung wohl ziemlich baden gegangen". Und dennoch müsse die Frage erlaubt sein: "Ist das wirklich nötig? Dass Ärzte so gut an dieser Pandemie verdienen?" Auch Kontext hat bereits darüber berichtet, wie Impfungen die Kasse klingeln lassen können – und sich in dieser Ausgabe noch ein paar weitere Fragen erlaubt: Anna Hungers und Minh Schredles Debattenbeitrag "Wissenstände unter Vorbehalt" thematisiert die Rolle der Presse, diesmal in der Pandemie. Diskussionen sind auch hier erwünscht.