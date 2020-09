Süddeutsche Zeitung: "Wir sind doch kein Fastfood-Laden"

Dort war der promovierte Betriebswirt, Jahrgang 1974, mit der Vermittlungsagentur "Parship" erfolgreich, freilich ohne Kenntnisse der Zeitungsbranche, woran sich seitdem, so der Vorsitzende des SWMH-Konzernbetriebsrats, Harald Pürzel, nichts geändert habe. Was Wegner auszeichne, sagt er, sei Rationalisieren, Leute rausschmeißen, Seilschaften bilden und "Kampfduzen". Seit seinem Amtsantritt gibt es in der Chefetage keine Krawatten und Nachnamen mehr. Als jüngsten Coup feierte er die Akquise der Online-Plattform "7mind", die Meditation, Achtsamkeit und Klangschalen im Programm hat.

Solange Wegner sie in Ruhe gelassen hat, nur in Stuttgart und anderswo geholzt hat, ist die SZ-Redaktion ihrer Wege gegangen. Mit Chefredakteur Kurt Kister (63) an der Spitze, dessen Verehrung des verlegerischen Führungspersonals sich in engen Grenzen bewegt hat. Vor ihm hatten sie Angst, er ist seit Juli raus aus dem Amt, nur noch als Autor tätig. In der Redaktion heißt es, Kister habe sich in den Kämpfen mit den Kaufleuten aufgerieben.

Einfach zu viele Sekretärinnen bei der SZ

Zusammen mit Corona hat sich so ein günstiger Zeitpunkt ergeben, um auch in München umzusetzen, was sich Wegners Vorgänger nicht getraut haben. Ein rabiater Stellenabbau, verbunden mit dem Hinweis, dass der Verlag nur so "zukunftsfest" aufzustellen sei, vorzeigbar bei den Gesellschaftern, die schon immer der Meinung waren, dass die SZ mehr Sekretärinnen habe als Redakteure. Jene Gesellschafter sind eine Reihe von württembergischen Verlegern ("Südwestpresse", "Schwarzwälder Bote", "Heilbronner Stimme"), die den Cent dreimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben, plus der Mehrheitseigner aus Ludwigshafen, die Schaub-Gruppe ("Die Rheinpfalz"), die ebenfalls große Kostendisziplin – und Helmut Kohl als Freund vorweisen konnte. Für den Kanzler war das Regionalblatt die Lieblingszeitung.

Das ist natürlich nicht die Kragenweite einer national bedeutenden Redaktion. Aber ihr Korsett, das sie jetzt schmerzhaft spürt. Stramm gezogen von einem CEO, der, so Betriebsratschef Pürzel, mit Vorliebe junge Betriebswirtinnen einstelle, die dann an Rotstiftprogrammen arbeiteten. Als wär’s eine Schraubenfabrik.

SWMH-Sprecher Martin Gritzbach bleibt da ganz cool. Den Stellenabbau hätten sie bereits im Oktober 2019 per Pressemitteilung kommuniziert, lässt er auf Kontext-Anfrage wissen, dann sei Corona dazwischen gekommen, und jetzt müsse das "Effizienzprogramm" zur "langfristigen wirtschaftlichen Konsolidierung" der "Süddeutschen Zeitung" beitragen. Also keine Aufregung, alles längst angekündigt. Herzliche Grüße.