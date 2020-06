Arschtritt für die Underdogs

Bereits in der Vergangenheit wurde meine Redaktion durch das Zusammenlegen von Lokalgebieten personell ausgedünnt, nun schlug die Geschäftsführung erneut zu, diesmal befeuert durch die Corona-Pandemie. Auf rüde Art und Weise stellte die Stuttgarter Zeitung Werbevermarktung GmbH von jetzt auf nachher sämtliche Honorarzahlungen ein. Die Lokalausgaben wurden komplett eingestellt, seither erscheint das STW als Gesamtausgabe – reduziert auf eine Auflage von 207 480. Dies wurde mir und acht KollegInnen am 18. März in Form einer E-Mail, ohne ein Wort des Bedauerns, mitgeteilt: "Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Corona-Krise führt zu massiven, noch nie dagewesenen Umsatzeinbrüchen in STW ... Im gesamten April werden wir nach heutigem Stand in stark reduzierter Form als Gesamtausgabe erscheinen. Die Geschäftsführung hat mich unmissverständlich aufgefordert, das Honorar in STW ab sofort auf null zu reduzieren. Daher gilt folgende Regelung ab sofort. Keine Artikel mehr liefern, es gibt bis auf weiteres keine lokalen Ausgaben mehr. ... ".

Die Sprache der Mail klang, als wäre ein Krieg ausgebrochen. Die Schnelligkeit und Härte der Maßnahmen schienen unwirklich. Setzte diese Pandemie meinen Vertrag außer Kraft? Ich fühlte mich wie angeschossen. Das Agieren der Geschäftsführung schien völlig überhastet. Ohne abzuwarten, wie sich die ab 17. März einsetzenden Ladenschließungen auf das Anzeigengeschäft auswirken und ohne Zwischenlösungen zu finden, wie etwa weniger umfangreiche Lokalausgaben zu produzieren, wurden wir augenblicklich vor die Tür gesetzt. Ich hatte den Eindruck, man wollte bevorstehende Ausfälle kompensieren, indem man das Honorar der freien Mitarbeiter einspart. Oder aber, man hielt die Corona-Krise für den idealen Zeitpunkt, Personal abzubauen. Ich hatte jedenfalls meine Zweifel daran, ob es die massiven Umsatzeinbrüche beim "Stuttgarter Wochenblatt", die als Begründung der Maßnahmen angegeben wurden, am 18. März tatsächlich schon gab. Immerhin schien keiner der großen Lebensmittelhändler seine Beilagen eingestellt zu haben, boomte deren Geschäft in der Corona-Krise ja geradezu. Auch Baumärkte durften weiterhin öffnen. In den von mir betreuten Lokalausgaben vor jenem 18. März konnte ich jedenfalls noch keinen massiven Einbruch erkennen.